Tanjo Rajar iz MasterChefa v mladosti doletela huda zdravstvena preizkušnja (Suzy)

Pozneje je na prvo mesto postavila družino in svoje želje potisnila v ozadje. Danes dokazuje, da ni za nove začetke nikoli prepozno.
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Od gostinske šole ji je ostalo osnovno znanje, za več pa je morala vložiti veliko časa in truda.
Novomeščanka je že od otroštva zaljubljena v kuhanje, še posebno v pripravo sladic. Med njenimi zahtevnejšimi podvigi je bila petnadstropna poročna torta, v MasterChefu pa se je gledalcem prikupila z domačimi jedmi, štruklji in ljubeznijo do tradicije. Čeprav so se njene kulinarične sanje dolgo medile, sama verjetno ne bi zbrala poguma za prijavo v šov, če je ne bi k temu spodbudila sestra. Njena življenjska pot ni bila vedno lahka. V mladosti jo je doletela huda zdravstvena preizkušnja, zaradi katere je morala spremeniti načrte. Pozneje je na prvo mesto postavila družino in svoje želje ...