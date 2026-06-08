Tara Zupančič razkrila: Nimam fanta, a imam motor (Suzy)

VODITELJICA

Kmalu bo televizijske kamere zamenjala za radijski mikrofon.

Taro Zupančič poznamo kot samozavestno, družabno in odločno žensko. Z manekenskih pist je suvereno stopila na čelo razvedrilnih oddaj, kjer je vodila različne formate in nas navduševala s svojo nalezljivo energijo. Ob vseh delovnih obveznostih pa ni pozabila na strast, ki se je njenega srca dotaknila že zelo zgodaj. »Kot najstnica sem se navduševala nad motorji. Spominjam se fantov, ki so se z APN-ji vozili na Bled kopat, jaz pa sem jih opazovala s posebnim nemirom, ki ga začutiš samo takrat, ko slišiš brnenje in vidiš nekoga, ki se pelje proti horizontu. Sama sem se kvečjemu vozila na ...