  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
VODITELJICA

Tara Zupančič razkrila: Nimam fanta, a imam motor (Suzy)

Kmalu bo televizijske kamere zamenjala za radijski mikrofon.
tara zupancic voditeljica
tara zupancic voditeljica
Tomaž Mihelič, foto osebni arhiv, Nadica
 8. 6. 2026 | 14:25
8:34
A+A-
Taro Zupančič poznamo kot samozavestno, družabno in odločno žensko. Z manekenskih pist je suvereno stopila na čelo razvedrilnih oddaj, kjer je vodila različne formate in nas navduševala s svojo nalezljivo energijo. Ob vseh delovnih obveznostih pa ni pozabila na strast, ki se je njenega srca dotaknila že zelo zgodaj. »Kot najstnica sem se navduševala nad motorji. Spominjam se fantov, ki so se z APN-ji vozili na Bled kopat, jaz pa sem jih opazovala s posebnim nemirom, ki ga začutiš samo takrat, ko slišiš brnenje in vidiš nekoga, ki se pelje proti horizontu. Sama sem se kvečjemu vozila na ...
Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Tara Zupančičljubezenvoditeljicaintervju
ZADNJE NOVICE
14:35
Bulvar  |  Zanimivosti
PRAVO PRIJATELJSTVO

Psička lastnico pospremila po diplomo: spremljala jo vse od takrat, ko se je v prvem letniku zgrudila

Bela ovčarka Sadie je namesto listine prejela kost. S študentko Makaelo Muse je bila vseskozi na predavanjih.
8. 6. 2026 | 14:35
14:30
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Hortenzija je bila videti izgubljena, nato pa je pomagal preprost trik z vedrom vode

Hortenzije se v vročini pogosto povesijo, a vrtnarji razkrivajo preprost trik z vedrom vode, ki lahko rastlino hitro reši.
Kaja Berlot8. 6. 2026 | 14:30
14:29
Novice  |  Slovenija
MLADI JUNAK

Huda nesreča v Bohinju: avto zdrsnil v globel, prvi na kraju mladi Lan, ki je oskrbel rano (FOTO)

Mladi junak med prvimi na prizorišču nesreče: Lan brez oklevanja pomagal poškodovancu.
8. 6. 2026 | 14:29
14:25
Premium
Bulvar  |  Suzy
VODITELJICA

Tara Zupančič razkrila: Nimam fanta, a imam motor (Suzy)

Kmalu bo televizijske kamere zamenjala za radijski mikrofon.
8. 6. 2026 | 14:25
14:15
Novice  |  Slovenija
SPREMEMBE NA UKOMU

Sebastjan Jeretič: »Odblokirali smo vse, ki so bili blokirani na vladnih profilih« (VIDEO)

Vršilec dolžnosti direktorja Ukoma Sebastjan Jeretič je pojasnil, kaj bodo na vladnih profilih storili z neprimernimi komentatorji.
Nina Čakarić8. 6. 2026 | 14:15
14:06
Novice  |  Kronika  |  Doma
JAVNI RED IN MIR

Divja noč v Kranju: v lokalu so se pijani nedostojno vedli, ker niso dobili pijače

Že prej se je občan nedostojno vedel do gostov lokala in obiskovalcev trgovine.
8. 6. 2026 | 14:06

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Šport  |  Športni trači
INTERVJU

Jaka Bijol: zgodba, ki je večina navijačev ne pozna

Doma še vedno hranijo list papirja, na katerega si je kot najstnik zapisal načrt svoje kariere. Danes je Jaka Bijol eden najbolj prepoznavnih slovenskih nogometašev.
8. 6. 2026 | 13:56
Šport  |  Športni trači
INTERVJU

Mama Žana Kranjca: »Ni on edini na svetu, ki ima težavo«

Mama olimpijskega podprvaka pojasnjuje, zakaj se doma skoraj ne pogovarjajo o smučanju in kako športniku pomagati po neuspehu.
8. 6. 2026 | 08:51
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SPREMEMBA

»Pogosto sem se vprašala, kdaj sem se sploh nazadnje smejala«

Gospa Hilda je ena od zadovoljnih pacientk dr. Trampuša, ki je po dolgoletni agoniji zaradi parodontoze dobila nasmeh, ki je povrnil veselje v vsakdanu.
Promo Slovenske novice8. 6. 2026 | 09:20
Promo
Novice  |  Slovenija
ŽIVLJENJE

Želimo samo preživeti ali tudi kakovostno živeti?

Ko človek izve, da ima resno bolezen, najprej pomisli samo eno: da bi preživel.
Promo Slovenske novice8. 6. 2026 | 11:40
Logo
IZBRANO ZA VAS
Šport  |  Športni trači
VIDEO

»Žalostno je iti sam na pivo«

Nekdanja šampionka Petra Majdič je brez olepševanja spregovorila o individualizmu, osamljenosti in tem, zakaj šport brez ljudi ne more preživeti.
5. 6. 2026 | 13:35
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Artroskopija kolena: kdaj res pomaga in kdaj je le prehitra odločitev?

Artroskopija kolena je minimalno invazivna operacija, ki zagotavlja hitrejše okrevanje, predvsem pa manj zapletov.
Promo Slovenske novice2. 6. 2026 | 09:20
Promo
Novice  |  Slovenija
DONOSNO

Koliko denarja lahko prinese parkirno mesto pred vašim objektom?

Lastniki električnih vozil že izbirajo drugače. V turizmu in gostinstvu polnilnica postaja podobna storitev, kot sta bila nekoč Wi-Fi ali klimatska naprava.
5. 6. 2026 | 07:49
Promo
Novice  |  Slovenija
FINANCE

Končno več denarja za podjetnike: poplačilo kreditov, nižje obresti in dodatna sredstva!

Imate drage kredite, visoke obresti, prostora za normalno poslovanje pa vedno manj? Pri D-Doti pomagamo podjetnikom, ki želijo temu narediti konec.
Promo Slovenske novice2. 6. 2026 | 15:06
Novice  |  Slovenija
Sovoznik

Pite, juhe in solate kot tihi podpis neke Ljubljane

Znana ljubljanska gostilničarka, avtorica kuharskih knjig in ustanoviteljica Bazilike v podkastu Sovoznik o bistrojih, kuhanju brez popolnosti, družinski mizi, gostinstvu kot vsakodnevni improvizaciji in novem kreativnem prostoru, kjer bo lahko kuhala tudi tisto, kar še nima koncepta.
Gregor Knafelc4. 6. 2026 | 14:18
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Hallux valgus: ko ukrivljen palec postane več kot le estetska težava

Mnogi ljudje menijo, da je ukrivljen nožni palec predvsem estetska težava, vendar je resnica precej drugačna.
Promo Slovenske novice8. 6. 2026 | 10:05
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Boleče noge ob toplih dneh ne bi smele biti del vašega vsakdana

Noge so bolele že vašo mamo in babico pred njo, zato si zvečer, z nogami na kavču, mirno rečete, da v vaši družini to tako pač je.
Promo Slovenske novice8. 6. 2026 | 08:52
Bulvar  |  Domači trači
PRESENEČENJE

Domen Prevc brez filtra: »Prvotni načrt se mi je povsem 'sfižil'«

Če smo mislili, da o Domnu Prevcu ne moremo izvedeti ničesar novega, nas je pred kratkim presenetil z zanimivimi razkritji. »Če bi osvojil celinski pokal, bi šel za pilota na Florido,« je med drugim priznal smučarski skakalec in svetovni rekorder, ki ga danes bolj kot slava žene občutek svobode.
3. 6. 2026 | 08:16
PremiumPromo
Šport  |  Tekme
FRANJA

Znane podrobnosti o velikem kolesarskem dogodku v Sloveniji

Maraton Franja BTC City je mednarodni športno-rekreativni dogodek z najdaljšo tradicijo v Sloveniji.
5. 6. 2026 | 08:36
Promo
Novice  |  Slovenija
ZDRAVSTVO

»Če bomo tako nadaljevali, smo 'gotovi'« (video)

V javnih debatah zdravstvo največkrat obravnavamo kot strošek, povezan s pomanjkanjem kadra, čakalnimi vrstami in vprašanjem, koliko dodatnih obremenitev javne finance še prenesejo.
2. 6. 2026 | 13:05
Promo
Novice  |  Slovenija
DOGODKI PO SLOVENIJI

Iščete idejo za petkov večer? Našli smo nekaj za vas

Poletje festivalov, glasbe in doživetij
Promo Slovenske novice5. 6. 2026 | 11:06
Promo
Novice  |  Slovenija
POVEZANI

Loviti signal ali trenutke?

Časi, ko smo se ob 20. uri z vso družino zbrali pred televizorjem, da ne bi zamudili začetka filma, so žal za nami.
8. 6. 2026 | 12:49
Novice  |  Slovenija
TEŽKE RAZMERE

Brez zavor: Sumljivi ljudje te hitro najdejo

Filip Flisar nikoli ni bil športnik, ki bi se držal pravil klasičnega športnega nastopa. Vedno je deloval nekoliko drugače – glasnejši, bolj neposreden in precej manj zadržan od večine slovenskih športnikov.
5. 6. 2026 | 08:08
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki