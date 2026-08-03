Tara Zupančič s prijateljico predelala kombi v sanjski dom na štirih kolesih (Suzy)

DRUGAČNE POČITNICE

Voditeljica je poletni oddih preživela brez hotelskega razkošja in natančnih načrtov – dneve so narekovali le razgledi, spontane odločitve in občutek popolne svobode.

Če bi ta kombi znal pripovedovati zgodbe, bi imel po vrnitvi iz Hrvaške zagotovo hripav glas. V nekaj dneh je slišal nešteto izbruhov smeha, skrivnosti, zaupane ob večernih pogovorih, in vzdihe ob panoramskih razgledih, ki jim fotografija preprosto ne more priti do živega. Prav v tem je največja prednost potovanja z domiselno različico avtodoma – da se lahko po mili volji odpraviš, kamor te zanese. To ni le prevozno sredstvo, temveč sopotnik, kuhinja, spalnica in razgledna terasa v enem. Prav takšen pobeg si je privoščila Tara Zupančič. S prijateljico sta predelan kombi spremenili v svoj ...