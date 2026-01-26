Tara Zupančič velikega je zamenjala z manjšim (Suzy)

Voditeljica in manekenka Tara Zupančič je med prijatelji že dolgo znana kot strastna ljubiteljica jeklenih mrcin. Motorji so njena velika ljubezen in v času epidemije je bila nad vetrom v laseh tako navdušena, da je na svojega lepotca sedla vsak dan. A v življenju zaradi sprememb in prelomnic pogosto nekatere stvari postavimo na stranski tir, kar se je zgodilo tudi njej. Sedemintridesetletnica je pred dobrim letom prodala svoj motor, a ljubezni do vožnje na dveh kolesih ni opustila. Namesto velikega motorja si je omislila prikupno vespo, ki jo je okrasila po svojem okusu. Postavna Gorenjka, ki je lani med snemanjem reklame doživela neprijeten padec z motorja, kljub spremembi v garaži pravi, da še vedno verjame v rek: »Enkrat motorist, vedno motorist.«

Lani si je omislila vespo, na katero brez strahu sedejo tudi njene prijateljice.