Taya Damjan: Najlepše je osrečevati druge (Suzy)

INTERVJU

Moja Slovenija je kratka oddaja na Pop TV, ki je kot nekakšen nadomestek posladka, preden smuknemo v pižamo. Njena voditeljica nas vzame s seboj, da pokukamo tja, kamor marsikdo še ni, čeprav je odraščal v bližini.

Zaupala nam je, kako blagodejni so obiski krajev, ki se nam na prvi pogled zdijo samoumevni, v resnici pa nudijo pravo bogastvo naravnih lepot. Potuje že dlje, po svetu je snemala vloge z družino, možem Jernejem, nekdanjim smučarskim skakalcem, in hčerkico Niki. Z vami spoznavamo svojo državo, a koliko ob tem sami odkrivate lepote domovine, ki jih prej niste poznali? Z družino veliko potujemo po svetu in laže primerjamo, kakšno razkošje nosi naša slovenska gruda. Čar oddaje je v tem, da spodbuja gledalce z idejami za izlete. Tudi Jernej (Damjan, njen mož, op. p.) mi večkrat reče, da bi lahko ...