Taylor Lautner prvič je postal očka (Suzy)

Igralec Taylor Lautner, najbolj znan kot Jacob Black iz sage Somrak, in njegova žena Tay Lautner sta prvič postala oče in mama, veselo novico sta delila na družbenih omrežjih. Rodila se jima je deklica Lennon Taylor Lautner, ljubkovalno Lenny. »En teden ljubezni do naše sladke male Lenny,« sta zapisala ob prvi fotografiji novorojenke in razkrila, da je na svet prišla 16. septembra. Posebno zanimiva je zgodba njenega imena. Tay Lautner, rojena Dome, je po poroki leta 2022 prevzela možev priimek in postala Taylor Lautner, tako kot on.

Da med prijatelji ne bi prihajalo do zmede, je on ostal Taylor, njegova žena uporablja skrajšano različico imena – Tay. Med nosečnostjo sta se šalila, da bo tudi njun otrok dobil enako ime. Ko sta marca objavila, da pričakujeta naraščaj, sta ob fotografijah ultrazvoka zapisala: »Kaj je boljšega od dveh Taylorjev Lautnerjev?« Hčerke sicer nista poimenovala Taylor, a je to njeno srednje ime, zato deklica na prikupen način nosi osebni pečat obeh staršev.