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Tea Bajc, balerina: V disciplini sem našla svobodo (Suzy)

Sedemindvajsetletnica je balet začela plesati pri desetih letih na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana, že pri dvanajstih je bila sprejeta na slovito milansko akademijo La Scala.
Tea ostaja zvesta baletu, ob tem vse bolj poudarja pomen zdravega odnosa do telesa in gibanja.
Tea ostaja zvesta baletu, ob tem vse bolj poudarja pomen zdravega odnosa do telesa in gibanja.
S. R., FOTO: Opera Balet SNG Maribor, Edith Laurent-Neuhauser, osebni arhiv
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Pri petnajstih je kot prva Slovenka postala članica Baletne akademije Dunajske državne opere, po diplomi tudi njenega mladega ansambla. Danes umetniško pot nadaljuje kot članica mariborskega baleta, kjer je ustvarila vrsto vidnih vlog. Baletna plesalka je letošnje poletje odigrala vlogo Akmen v uprizoritvi Verdijeve opere Aida v Areni di Verona. S tem je postala prva slovenska balerina, ki je nastopila v vlogi primabalerine v tej legendarni produkciji. Vse poletje je v legendarni Areni di Verona nastopala kot Akmen v Zeffirellijevi Aidi ter sodelovala še v drugih predstavah poletnega ...
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