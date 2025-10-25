Teden mode, kot ga še ni bilo: Milano, Pariz, Ljubljana (Suzy)

PRESEŽKI NA PISTI

Odgovorni za organizacijo tako zahtevnega projekta so zagotovili pogoje za brezmejno povezovanje med različnimi svetovi.

Ovacije po 16. izvedbi Ljubljanskega tedna mode še kar ne pojenjajo. Letošnjo štiridnevno prireditev so zaznamovali presežki na pisti, v zaodrju in med številčnim občinstvom. Navzoči so bili tudi novinarji pomembnih tujih medijskih hiš, ki so priznali, da se LJFW postavlja ob bok največjim mednarodnim modnim dogodkom. Poleg slikovite lokacije in odličnih kolekcij so ogromno pozornosti pritegnili novi obetavni manekenski obrazi. Ne sme nas presenetiti, če bodo nekateri od njih kmalu podpisali pogodbe z vodilnimi svetovnimi modnimi agencijami. Obiskovalcem je zastal dih, ko je pod žaromete ...