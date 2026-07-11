Teja Belak: po dveh porodih še vedno med najboljšimi na svetu (Suzy)

Le redkim športnicam se po porodniškem dopustu uspe vrniti v svetovni vrh. Ljubljanski telovadki Teji Belak je to uspelo kar dvakrat. Ne le da se je vrnila med najboljše telovadke sveta, še vedno posega tudi po najvišjih mestih.

Svetlolasa 32-letnica je mama dveh otrok, sina Maia in hčerke Mie. Priznava, da ji brez čudovitega partnerja Žige, ki jo podpira in odlično poskrbi za njuna otroka, ne bi uspelo vztrajati med najboljšimi. Prav družina ji daje moč, hkrati ji prinaša tudi večjo odgovornost. Teja pravi, da ima kljub obilici izkušenj zadnja leta na tekmah več treme kot na začetku kariere. Razlog za to so tudi njeni številni navijači. S starši otrok iz vrtca se odlično razumejo, zato se pogosto organizirajo in jo pridejo spodbujat na tekme. Zaradi številnih navijačev na tekmah čuti še večjo odgovornost.