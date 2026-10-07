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NEGOTOVA PRIHODNOST

Teorije zarote nam lahko škodujejo (Suzy)

Najpogostejša razloga za nastanek teorij zarote sta negotovost in občutek izgube nadzora.
Teoretik zarote pravilno zazna problem, a narobe pojasni njegov izvor.
Teoretik zarote pravilno zazna problem, a narobe pojasni njegov izvor.
Mateja Blažič Zemljič, Foto: getty images
 7. 10. 2026 | 13:00
8:28
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Ko se zgodi nekaj nenavadnega ali težko razumljivega, denimo epidemija, vojna, gospodarska kriza, atentat ali naravna nesreča, ljudje pogosto iščejo razlago za to. Naključje, zapleten splet okoliščin ali nepopolne informacije marsikomu niso dovolj. Teorija zarote zato ponudi preprost odgovor: nekdo je vse to načrtoval in vleče niti iz ozadja. Temu se pridružijo nezaupanje v institucije in oblast, pomanjkanje preverjenih informacij, strah, občutek ogroženosti ter želja, da bi v kaotičnih dogodkih našli vzorec. Veliko vlogo igrajo tudi družbena omrežja, saj se dramatične in šokantne razlage ...
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KOLESARSTVO

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Tako boste hitreje prišli do finančne spodbude

Čas je v poslu dragocen. Ponudbe veljajo omejeno, naročila čakajo na potrditev, proizvodnja na novo opremo, zaloge pa na pravočasno dopolnitev.
Promo Slovenske novice7. 10. 2026 | 11:23
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Novice  |  Slovenija
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Je še pravi trenutek za naložbe v zlato?

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Novice  |  Slovenija
WEBINAR

Čeprav že varčujete, preverite, kako naprej

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28. 9. 2026 | 09:15
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Novice  |  Slovenija
NASVET

Kako iz 100 evrov na mesec nastane 29.000 evrov

Sto evrov na mesec se morda ne zdi veliko, a lahko z dovolj časa, rednim vlaganjem in nižjimi stroški zraste v precej višji znesek.
Promo Slovenske novice6. 10. 2026 | 09:11
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Novice  |  Slovenija
TVEGANJE

Koliko vas stane napačen partner?

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Lifestyle  |  Svetovalnica
ELEKTRIČNA ENERGIJA

S pravo strategijo do več zaslužka

Za proizvedeno energijo poiščite najvišjo vrednost. Ne le z najvišjo odkupno ceno danes, temveč s premišljenim pristopom skozi daljše obdobje.
Promo Slovenske novice5. 10. 2026 | 15:04
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Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
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Majina zgodba: bolečine v trebuhu so bile šele začetek

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ONAPLUS PODKAST

Zakaj Pogačar ni bil vedno najboljši (video)

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Manca Čampa Pavlin5. 10. 2026 | 13:48
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Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Jesen na Krasu in v Brkinih – čas okusov, barv in doživetij

Ko poletna vročina popusti in se pokrajina odene v tople jesenske barve, Kras in Brkini pokažejo nekoliko drugačen obraz.
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Novice  |  Slovenija
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Tako je videti vaja višinskega dela

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Novice  |  Slovenija
BOLNIŠKE

17,3 milijona izgubljenih dni. Kje je rešitev?

Visok absentizem in manj viden prezentizem podjetja spodbujata k iskanju rešitev za hitrejšo zdravstveno obravnavo zaposlenih.
Promo Slovenske novice7. 10. 2026 | 11:40
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Lifestyle  |  Svetovalnica
VPOGLED V ZDRAVJE

Veste, kaj se z vašim telesom dogaja med spanjem?

Pametne ure že leta spremljajo korake, srčni utrip, vadbo in spanje. Zato pri novi generaciji ni več dovolj, da na zaslon dodajo še en podatek.
Promo Slovenske novice29. 9. 2026 | 11:49
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Lifestyle  |  Stil
DRUŽINSKI ZAKLAD

Kaj bo ostalo za vami in kaj boste podedovali vi?

FREYWILLE navdušuje s kolekcijo po navdihu cenjenih del umetnikov Van Gogha in Moneta, s tem pa združuje tradicijo v nakit, ki izstopa in pripoveduje posebno zgodbo.
Promo Slovenske novice1. 10. 2026 | 13:05
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Koliko nadzora ima naša država v resnici?

Ko fotografije shranimo v oblak, dokumente pošljemo sodelavcu ali vprašanje vnesemo v orodje umetne inteligence, del nadzora nad podatki prepustimo ponudniku.
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Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
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Dober implantolog mora včasih znati reči tudi ne

Več metod pomeni več možnosti, a tudi več odločitev. Zato so pri implantološkem zdravljenju ključne diagnostika, izkušnje in individualna presoja.
5. 10. 2026 | 13:22
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Vedno daljša vrsta čakajočih

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Promo Slovenske novice7. 10. 2026 | 09:35
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