Teorije zarote nam lahko škodujejo (Suzy)

NEGOTOVA PRIHODNOST

Najpogostejša razloga za nastanek teorij zarote sta negotovost in občutek izgube nadzora.

Ko se zgodi nekaj nenavadnega ali težko razumljivega, denimo epidemija, vojna, gospodarska kriza, atentat ali naravna nesreča, ljudje pogosto iščejo razlago za to. Naključje, zapleten splet okoliščin ali nepopolne informacije marsikomu niso dovolj. Teorija zarote zato ponudi preprost odgovor: nekdo je vse to načrtoval in vleče niti iz ozadja. Temu se pridružijo nezaupanje v institucije in oblast, pomanjkanje preverjenih informacij, strah, občutek ogroženosti ter želja, da bi v kaotičnih dogodkih našli vzorec. Veliko vlogo igrajo tudi družbena omrežja, saj se dramatične in šokantne razlage ...