Težko smo ulovljivi v kakršnekoli ocene – tudi šolske (Suzy)

OSMIŠLJEVALNICA

Morda se kot odrasli sprašujemo, zakaj nas ni nihče naučil, kako sprejeti neuspeh, kako žalovati, kako postavljati meje.

Zanimivo, kako pogosto smo ocenjevani in ocenjujemo, a se tega niti ne zavedamo. Ne ocenjujejo nas samo pri šolski matematiki in kemiji. Zavarovalniški agent oceni, kakšno tveganje prinašamo, bančni uslužbenec našo kreditno sposobnost, šef poda oceno delovne uspešnosti, dekle potencial svojega izbranca na slepem zmenku, mati prepričljivost sinovega zagovora, kod se je potepal. Pomislite na šolsko tovarno ocenjevanja: desetine ocen, ki jih šolar prejme vsako leto znova. Dar ocenjevanja imamo že vgrajen – brez sposobnosti presoditi situacijo in zaznati morebitne nevarnosti naši davni predniki v ...