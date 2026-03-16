REKORDI HOLLYWOODA

Ti igralci so oskarja osvojili zelo mladi: najmlajša dobitnica je imela komaj 10 let (Suzy)

Nekateri zvezdniki so prestižno filmsko nagrado prejeli že kot otroci ali zelo mladi igralci in se tako zapisali v zgodovino oskarjev.
 16. 3. 2026 | 22:12
Le šest ljudi je do tridesetega leta oskarja prejelo dvakrat: igralke Bette Davis, Luise Rainer, Jodie Foster, Hilary Swank ter glasbenica Billie Eilish in njen brat  Finneas O'Connell. A poglejmo na splošno najmlajše dobitnike v igralskih kategorijah. Večina igralcev do nagrade pride šele po dolgih letih kariere, ko imajo za sabo že številne vloge in izkušnje. Nekaj jih je kipec prejelo v zelo mladih letih – nekateri celo kot otroci.

Tatum O'Neal

Tatum O'Neal. FOTO: Profimedia 
Tatum O'Neal. FOTO: Profimedia 

Najmlajša dobitnica oskarja v zgodovini je nagrado za najboljšo stransko igralko osvojila leta 1974 za film Papirnata luna. Takrat je bila stara komaj deset let in v filmu je nastopila skupaj z očetom Ryanom O'Nealom. Njena zmaga velja za rekord, ki ga ni do danes nihče presegel.

Anna Paquin

Anna Paquin. FOTO: Profimedia 
Anna Paquin. FOTO: Profimedia 

Še ena mladenka je oskarja prejela pri enajstih letih. Nagrado za najboljšo stransko igralko je osvojila za vlogo v filmu Klavir. Film je prišel na platna leta 1993 in požel velik aplavz tako gledalcev kot kritikov. Paquinova je s svojo zrelo in čustveno igro presenetila občinstvo in kritike. Njena zmaga je bila šele začetek zelo uspešne igralske kariere.

Patty Duke

Patty Duke. FOTO: Profimedia
Patty Duke. FOTO: Profimedia

Oskarja je osvojila pri šestnajstih letih. Nagrado za najboljšo stransko igralko je prejela za film Čudodelka. V njem je upodobila Helen Keller, uporniško in temperamentno deklico. Njena igra je bila izjemno intenzivna in čustvena.

Timothy Hutton

Timothy Hutton. FOTO: Profimedia 
Timothy Hutton. FOTO: Profimedia 

Ko je prejel oskarja za najboljšega stranskega igralca, je imel komaj 20 let. Film Navadni ljudje je režiral Robert Redford. Hutton je v njem upodobil mladeniča, ki se spopada s posledicami družinske tragedije. Še danes ostaja najmlajši zmagovalec v tej kategoriji.

Marlee Matlin

Marlee Matlin. FOTO: Profimedia
Marlee Matlin. FOTO: Profimedia

Nagrado za najboljšo igralko je prejela pri enaindvajsetih letih za film Otroci manjšega boga. S tem je postala najmlajša dobitnica v tej kategoriji. Matlinova je gluha, zato je bil njen uspeh še posebno odmeven. Njena zmaga je odprla vrata večji zastopanosti invalidov v filmu.

Jennifer Lawrence

Jennifer Lawrence. FOTO: Profimedia 
Jennifer Lawrence. FOTO: Profimedia 

Oskarja za najboljšo igralko je dobila pri 22 letih za film Za dežjem posije sonce. Vloga ekscentrične in temperamentne Tiffany ji je prinesla izjemno naklonjenost kritikov. Hitro je postala ena največjih hollywoodskih zvezd svoje generacije.

Janet Gaynor

Janet Gaynor. FOTO: Profimedia
Janet Gaynor. FOTO: Profimedia

Nagrado za najboljšo igralko je prejela na prvi podelitvi oskarjev pri 22 letih, in sicer za tri nastope. Takrat so namreč nagrado lahko podelili za več filmov hkrati.

Audrey Hepburn

Audrey Hepburn. FOTO: Profimedia
Audrey Hepburn. FOTO: Profimedia

Imela je 24 let, ko je postala najboljša igralka v filmu Rimske počitnice. S svojo eleganco in šarmom je očarala gledalce po vsem svetu.

Angelina Jolie

Angelina Jolie. FOTO: Profimedia 
Angelina Jolie. FOTO: Profimedia 

Prav tako jih je imela 24, ko je postala najboljša stranska igralka za film Nore in svobodne, v katerem je upodobila karizmatično, a nestabilno pacientko psihiatrične bolnišnice.

Goldie Hawn

Goldie Hawn. FOTO: Profimedia 
Goldie Hawn. FOTO: Profimedia 

Tudi Goldie je bila stara štiriindvajset let, ko je osvojila oskarja za najboljšo stransko igralko, prejela jo je za film Kaktusov cvet. Občinstvo je osvojila s svojo spontanostjo in humorjem.

Več iz teme

oskarjinagrajencifilmske nagradenajmlajši nagrajenci
ZADNJE NOVICE
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Predvolilno soočenje

O strankah.
Branko Babič16. 3. 2026 | 22:45
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Komentar Jerneja Suhadolnika: Vojna in nogomet

Naslednji dan se je oglasil Trump in demantiral Infantina, ki je izpadel naivno.
Jernej Suhadolnik16. 3. 2026 | 22:25
22:12
Bulvar  |  Suzy
REKORDI HOLLYWOODA

Ti igralci so oskarja osvojili zelo mladi: najmlajša dobitnica je imela komaj 10 let (Suzy)

Nekateri zvezdniki so prestižno filmsko nagrado prejeli že kot otroci ali zelo mladi igralci in se tako zapisali v zgodovino oskarjev.
16. 3. 2026 | 22:12
21:51
Novice  |  Slovenija
ODŠTEVANJE DO VOLITEV

Na soočenju Janše in Goloba padale težke besede, vabljeni sta bili tudi njuni soprogi

Prvaka strank SDS in Gibanje Svoboda sta se dotaknila tudi domnevnega vmešavanja tujih obveščevalnih služb v slovensko demokracijo.
16. 3. 2026 | 21:51
21:34
Novice  |  Nedeljske novice
NAREDI SAM

Izdelajmo ljubljenčku igralo

Veliko igrač in dodatkov za ljubljenčke lahko naredimo doma, brez posebnega znanja in dodatnih stroškov
Ajda Janovsky16. 3. 2026 | 21:34
21:22
Novice  |  Svet
JEDRSKA MOČ

Nemški strokovnjak svari: Rusija proti Evropi usmerja več kot 1500 jedrskih bojnih glav

Francija in Združeno kraljestvo skupaj razpolagata z nekoliko manj kot 400 jedrskimi bojnimi glavami, ki so namenjene predvsem obrambi teh dveh držav.
16. 3. 2026 | 21:22

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
