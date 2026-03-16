Ti igralci so oskarja osvojili zelo mladi: najmlajša dobitnica je imela komaj 10 let (Suzy)

Le šest ljudi je do tridesetega leta oskarja prejelo dvakrat: igralke Bette Davis, Luise Rainer, Jodie Foster, Hilary Swank ter glasbenica Billie Eilish in njen brat Finneas O'Connell. A poglejmo na splošno najmlajše dobitnike v igralskih kategorijah. Večina igralcev do nagrade pride šele po dolgih letih kariere, ko imajo za sabo že številne vloge in izkušnje. Nekaj jih je kipec prejelo v zelo mladih letih – nekateri celo kot otroci.

Tatum O'Neal

Tatum O'Neal. FOTO: Profimedia

Najmlajša dobitnica oskarja v zgodovini je nagrado za najboljšo stransko igralko osvojila leta 1974 za film Papirnata luna. Takrat je bila stara komaj deset let in v filmu je nastopila skupaj z očetom Ryanom O'Nealom. Njena zmaga velja za rekord, ki ga ni do danes nihče presegel.

Anna Paquin

Anna Paquin. FOTO: Profimedia

Še ena mladenka je oskarja prejela pri enajstih letih. Nagrado za najboljšo stransko igralko je osvojila za vlogo v filmu Klavir. Film je prišel na platna leta 1993 in požel velik aplavz tako gledalcev kot kritikov. Paquinova je s svojo zrelo in čustveno igro presenetila občinstvo in kritike. Njena zmaga je bila šele začetek zelo uspešne igralske kariere.

Patty Duke

Patty Duke. FOTO: Profimedia

Oskarja je osvojila pri šestnajstih letih. Nagrado za najboljšo stransko igralko je prejela za film Čudodelka. V njem je upodobila Helen Keller, uporniško in temperamentno deklico. Njena igra je bila izjemno intenzivna in čustvena.

Timothy Hutton

Timothy Hutton. FOTO: Profimedia

Ko je prejel oskarja za najboljšega stranskega igralca, je imel komaj 20 let. Film Navadni ljudje je režiral Robert Redford. Hutton je v njem upodobil mladeniča, ki se spopada s posledicami družinske tragedije. Še danes ostaja najmlajši zmagovalec v tej kategoriji.

Marlee Matlin

Marlee Matlin. FOTO: Profimedia

Nagrado za najboljšo igralko je prejela pri enaindvajsetih letih za film Otroci manjšega boga. S tem je postala najmlajša dobitnica v tej kategoriji. Matlinova je gluha, zato je bil njen uspeh še posebno odmeven. Njena zmaga je odprla vrata večji zastopanosti invalidov v filmu.

Jennifer Lawrence

Jennifer Lawrence. FOTO: Profimedia

Oskarja za najboljšo igralko je dobila pri 22 letih za film Za dežjem posije sonce. Vloga ekscentrične in temperamentne Tiffany ji je prinesla izjemno naklonjenost kritikov. Hitro je postala ena največjih hollywoodskih zvezd svoje generacije.

Janet Gaynor

Janet Gaynor. FOTO: Profimedia

Nagrado za najboljšo igralko je prejela na prvi podelitvi oskarjev pri 22 letih, in sicer za tri nastope. Takrat so namreč nagrado lahko podelili za več filmov hkrati.

Audrey Hepburn

Audrey Hepburn. FOTO: Profimedia

Imela je 24 let, ko je postala najboljša igralka v filmu Rimske počitnice. S svojo eleganco in šarmom je očarala gledalce po vsem svetu.

Angelina Jolie

Angelina Jolie. FOTO: Profimedia

Prav tako jih je imela 24, ko je postala najboljša stranska igralka za film Nore in svobodne, v katerem je upodobila karizmatično, a nestabilno pacientko psihiatrične bolnišnice.

Goldie Hawn

Goldie Hawn. FOTO: Profimedia

Tudi Goldie je bila stara štiriindvajset let, ko je osvojila oskarja za najboljšo stransko igralko, prejela jo je za film Kaktusov cvet. Občinstvo je osvojila s svojo spontanostjo in humorjem.