Ti slovenski glasbeniki bodo odšli na Evrovizijo za drugo državo (Suzy)

To so storili tudi že nekateri znani obrazi, tako bomo imeli letos kljub odsotnosti Slovenije na Dunaju pevko s podalpsko-panonskimi koreninami. Zelo veliko se je govorilo o ekscentrični Zevin oziroma Nives Cilenšek. Vodilna se ni na lestvicah na koncu prebila niti v finale Dore, tako so hrvaško-slovenske sanje izzvenele hitreje od lahkotnih evrovizijskih melodij.Miran Rudan je s skupino Pepel in kri zapel spremljevalne lokale v Zagrebu leta 1990 in Italijanu Totu Cutugnu pomagal do zmagoslavja. Pokal je dragocen spomin na sanjski razplet. Korona je žal prekrižala načrte mlademu Slovencu Benjaminu Doliću. Ta je že prepričal strokovno komisijo in občinstvo v Nemčiji, vendar je Evrovizija zaradi pandemije leta 2020 odpadla. Na Irsko se je leta 2008 podala Maja Slatinšek in se uvrstila pod sam vrh tamkajšnjega nacionalnega izbora. Na koncu jo je premagala lutka v podobi purana Dustina s pesmijo Irlande Douze Point.

Fantovska zasedba Booom! se je uvrstila med zadnjih pet nastopajočih leta 2024 za San Marino, a so ostali brez vozovnice za želeni festival. Četudi so se na RTV Slovenija odločili, da uradnega predstavnika tokrat ne pošljejo v avstrijsko prestolnico, nas bo pod drugo zastavo zastopala Eva Marija Kavaš Puc. Dvajsetletnica je potomka Ljubljančanov in Prekmurcev, zapela bo za svojo novo domovino Luksemburg. Z nekaj vezami in poznanstvi se je kot tujec najlaže prebiti na predizbor za žepno državico San Marino. Lani je to uspelo domači rock zasedbi King Foo, ki se je morala zadovoljiti le s finalnim nastopom.

