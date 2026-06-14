Tiffany Barsotti, medicinska intuitivna svetovalka: »Vsak od nas ima svojega notranjega zdravnika« (Suzy)

NOTRANJOST

Ameriška raziskovalka biopolja in subtilnih energij se ukvarja z razumevanjem in zdravljenjem čustvenih in energijskih vzrokov bolezni ter poudarja, kako pomembno je poznati samega sebe za doseganje življenjskega poslanstva, duhovne zrelosti in osebnega zdravljenja.

Eno izmed glavnih področij, ki jo zanimajo, je spoznavanje samega sebe, kajti pravi, da je prav to osnova za samozdravljenje. Da to ni iz trte izvito, priča že zapis iz Apolonovega templja v Delfih, starodavnem grškem preročišču. 'Spoznaj sebe' je bil namreč eden glavnih napotkov, ki jih je preročišče ponudilo obiskovalcem kot moralno in filozofsko usmeritev – kot spodbudo k samospoznavanju, prepoznavanju lastnih meja in vrlin ter zavedanju lastne odgovornosti. Isto načelo je bilo vklesano v mnoge grobnice v starem Egiptu. »Koncept 'spoznaj samega sebe' obstaja že tisoče let in mislim, da ...