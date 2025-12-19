Tilen Artač si bo januarja končno dal duška! (Suzy)

Za Tilna Artača bi lahko rekli le, kako za vraga mu vse uspe?! Nadarjeni glasbenik, pevec in voditelj te dni skoraj skače iz paštete, saj je s svojimi številnimi talenti zelo zaželen na številnih praznovanjih, obletnicah, prednovoletnih druženjih. Ob tem še pridno ustvarja priljubljeno oddajo Kaj dogaja? Magister violončela, ki je letos poleti praznoval štirideseti rojstni dan, vse oddela profesionalno in poskrbi, da občinstvo od smeha bolijo trebušne mišice. Medtem ko je s telesom na odrih, je z mislimi že v januarju in na belih strminah. Tilen je namreč velik ljubitelj smučanja in januarja, ko se vsa decembrska norija umiri, si bo vzel zasluženi dopust. Za skoraj dva tedna se bo odpravil v Dolomite in užival v smučanju. Vendar nima svojih smuči, temveč si jih raje sposodi. Za tistih štirinajst dni je tako najbolje.