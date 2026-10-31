Tilen Zonta in MasterChefovci: tartufi in kuharija na njegovi kraški domačiji (Suzy)

Povedal nam je, da je že naredil velik korak k uresničitvi tega cilja, nato pa kot prve goste na posestvo povabil sotekmovalce, s katerimi so se odpravili na lov za tartufi. »Idejo o svojem kulinaričnem studiu razvijam postopoma in počasi. Kuhinja že stoji in v njej že ustvarjam, a še nisem na točki, da bi jo odprl za javnost, ker menim, da si moram za to pridobiti še nekaj izkušenj in kilometrine v kuharskih vodah,« je povedal Tilen Zonta.

A kljub temu je pred kratkim na svojem profilu na instagramu najprej razkril nekaj detajlov z domačije, nato pa nas presenetil še s serijo fotografij z lova na tartufe z MasterChef družino. Sotekmovalce je najprej povabil na iskanje teh dragocenih in aromatičnih gomoljik, nato so nadaljevali z mystery boxi in zaključili s skupinskim kuhanjem. Dan je minil v znamenju smeha, druženja in obujanja spominov ter seveda tudi izdatno pocrkljal brbončice.

Našli so kar nekaj tartufov.

Hiša vabi s svojo domačnostjo.

Druženje v veselem kulinaričnem vzdušju

Pred lovom se je treba okrepčati.

Pomagali so jim usposobljeni pasji prijatelji.

Staknili so glave in kuhalnice.

Detajli razkrivajo, da ima hiša tudi bazen.