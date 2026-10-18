Tilen Zonta, tekmovalec v MasterChefu: Nikoli ne vržem puške v koruzo (Suzy)

KULINARIKA

Enaintridesetletni pravnik iz Ankarana je kmalu začel veljati za enega od favoritov tekmovanja. Navdih za krožnike pogosto najde v različnih svetovnih kuhinjah, ki jih spoznava na potovanjih.

Še posebno se mu je usedla v srce Sicilija, kjer je odkril parmigiano, nad katero se je najprej navdušil sam, nato je z njo očaral tudi sodnike. MasterChef mu je dal motivacijo, da se nauči ogromno novega, mu prinesel čudovite ljudi, s katerimi ostaja v stikih, ter ga spodbudil k uresničitvi ideje o svojem kulinaričnem studiu na Krasu. Moja neomajnost in vztrajnost sta dvorezni meč, ki sta me v življenju velikokrat pripeljali do tega, da sem dosegel, kar sem si zadal. »Čeprav se mi zdi, da sem potreboval kar nekaj oddaj, da sem se v MasterChef kuhinji zares sprostil, mislim, da sem v njej ...