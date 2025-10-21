Tim Kores - Kori: Moje življenje je boljše (Suzy)

Odkar sta glasbenik in radijski voditelj Tim Kores - Kori in njegova žena Julija Veleski Kores, ki so jo gledalci spoznali kot članico dua De Liri v šovu Slovenija ima talent, postala oče in mama živahnega dečka, jima ni nikoli dolgčas. Martin je njuni življenji obogatil na različne načine in za družinico je čudovito ter nepozabno poletje, ki so ga preživeli v sončni Makedoniji, domovini Julijinega očeta. To je bil njihov prvi dopust v troje, ki mu je kmalu sledila še ena pomembna prelomnica.

Martin je upihnil prvo svečko.

Njun malček je namreč praznoval eno leto, ob pihanju prve svečke pa ponosni oče ni mogel skriti čustev. »Pred enim letom se je moje življenje spremenilo na bolje. Vse najboljše, pubec moj,« je ob rojstnodnevni fotografiji z edincem zapisal Mariborčan, ki se je po več letih premora vrnil na glasbeno sceno in nedavno s skupino Hamer predstavil prvo pesem z naslovom Shamar.