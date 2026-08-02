Tim Kores - Kori nasmejal sledilce: »Poglejte, kaj je iz mene naredil dopust« (Suzy)

Tudi dopust ima svoje stranske učinke. Nekateri domov pridejo z zagorelo poltjo, nekateri prinesejo kovček spominkov, Tim Kores - Kori pa je postregel z najbolj zabavno različico počitniške zapuščenosti. Na šaljiv način je potožil, da se že dolgo ne oglaša, ne piše, ne hodi k frizerju in se niti ne brije. V dokaz je objavil fotografijo, na kateri se ponaša z bujno pričesko in mogočno brado. Seveda je šlo za izvrstno samoironijo, saj dobro vemo, da je njegova glava že zdavnaj sklenila prijateljstvo z britvico in ne glavnikom.

Timu bujna pričeska prav dobro pristaja.

Prav zato je bila domislica še toliko bolj posrečena in je poskrbela za obilico smeha. Tega je bilo na družinskem oddihu v Grčiji več kot dovolj, največja skrb pa je bila izbira naslednje plaže ali sladoleda. Njegov sin je z radovednimi očmi odkrival okoliške lepote in užival v dogodivščinah, kakršne lahko ponudi le otroštvo. Če si bo njegov zabavni očka res pustil zrasti še izmišljeno grivo z dopustniške fotografije, pa bo ta zagotovo postala ena največjih turističnih znamenitosti letošnjega poletja.