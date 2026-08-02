Tim Kores - Kori nasmejal sledilce: »Poglejte, kaj je iz mene naredil dopust« (Suzy)

Galerija
Tudi dopust ima svoje stranske učinke. Nekateri domov pridejo z zagorelo poltjo, nekateri prinesejo kovček spominkov, Tim Kores - Kori pa je postregel z najbolj zabavno različico počitniške zapuščenosti. Na šaljiv način je potožil, da se že dolgo ne oglaša, ne piše, ne hodi k frizerju in se niti ne brije. V dokaz je objavil fotografijo, na kateri se ponaša z bujno pričesko in mogočno brado. Seveda je šlo za izvrstno samoironijo, saj dobro vemo, da je njegova glava že zdavnaj sklenila prijateljstvo z britvico in ne glavnikom.
Prav zato je bila domislica še toliko bolj posrečena in je poskrbela za obilico smeha. Tega je bilo na družinskem oddihu v Grčiji več kot dovolj, največja skrb pa je bila izbira naslednje plaže ali sladoleda. Njegov sin je z radovednimi očmi odkrival okoliške lepote in užival v dogodivščinah, kakršne lahko ponudi le otroštvo. Če si bo njegov zabavni očka res pustil zrasti še izmišljeno grivo z dopustniške fotografije, pa bo ta zagotovo postala ena največjih turističnih znamenitosti letošnjega poletja.