SANJSKA HIŠA

Tim Kores - Kori: Ustvaril sem luksuzno kočo (Suzy)

Odprl vrata svojega kraljestva.
Julija in Tim sta gostila Boštjana Romiha in oddajo Ambienti. FOTOGRAFIJE: osebni arhiv/Instagram
Julija in Tim sta gostila Boštjana Romiha in oddajo Ambienti. FOTOGRAFIJE: osebni arhiv/Instagram
T. M.
 12. 1. 2026 | 13:00
2:22
A+A-
Najprej nas je Tim Kores - Kori očaral kot pevec, nato se je ...

ZADNJE NOVICE
13:13
Novice  |  Slovenija
CIVILNA INICIATIVA

»Ne upam si sama zvečer ven«: v Kranju kličejo po varnosti, stanovalci bi se prostovoljno organizirali

Del stanovalcev je med ključnimi težavami v naselju Planina izpostavilo vandalizem, nočno razgrajanje in divjanje po pločnikih in cestah.
12. 1. 2026 | 13:13
13:10
Lifestyle  |  Stil
NAZAJ H GUMBOM IN KOLESCEM

Notranjost električnega ID. pola kot vrnitev h klasiki (FOTO)

A nova ureditev se zdi predvsem vrnitev, tudi odgovor na kritike, da upravljanje le z dotikanjem zaslona ali drsanjem s prstom po njem ni prava stvar.
Gašper Boncelj12. 1. 2026 | 13:10
13:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
SANJSKA HIŠA

Tim Kores - Kori: Ustvaril sem luksuzno kočo (Suzy)

Odprl vrata svojega kraljestva.
12. 1. 2026 | 13:00
12:48
Novice  |  Kronika  |  Doma
NESREČA NA SMUČIŠČU

Smučal po zaprti progi in hudo padel: 44-letnika s Krvavca odpeljal vojaški helikopter

Na kraju so mu prvo pomoč nudili reševalci na smučišču in nadzornik, nato pa so ga s helikopterjem Slovenske vojske prepeljali v Splošno bolnišnico Jesenice.
12. 1. 2026 | 12:48
12:33
Bulvar  |  Zanimivosti
VIRALNO

Starša na letalu v prvem razredu, otroci poleg stranišča: video, ki je razburil TikTok

»Če sem jaz v poslovnem ali prvem razredu, so tudi moji otroci. Nekako se mi zdi čudno razdvajati družino,« je zapisal komentator.
12. 1. 2026 | 12:33
12:18
Šport  |  Tekme
DRŽAVNA PRVAKINJA

Radovljiška olimpijka Perše: zmago sem pričakovala, prava tarča je EP v Parizu

Z dosežkom ura in 24 sekund je za slabo minuto in pol ugnala Ptujčanko Mojsilović Mežnarič in za dobre tri minute Kamničanko Arnež.
12. 1. 2026 | 12:18

Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM.SI

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Deloindom.si je zakladnica idej za vaš dom in vrt, strokovnih nasvetov in najnovejših trendov za prijetno bivanje, uspešno prenovo in gradnjo, opremljanje doma in vrtnarjenje.
19. 12. 2024 | 15:48
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

»Edino, kar lahko obljubimo, je, da bo v prihodnje teh napadov vedno več« (video)

Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
Promo Slovenske novice8. 1. 2026 | 09:25
Novice  |  Slovenija
TELEKOM SLOVENIJE

Telekom sredi največje investicije v svoji zgodovini

Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
8. 1. 2026 | 11:40
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM.SI

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Deloindom.si je zakladnica idej za vaš dom in vrt, strokovnih nasvetov in najnovejših trendov za prijetno bivanje, uspešno prenovo in gradnjo, opremljanje doma in vrtnarjenje.
19. 12. 2024 | 15:48
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

»Edino, kar lahko obljubimo, je, da bo v prihodnje teh napadov vedno več« (video)

Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
Promo Slovenske novice8. 1. 2026 | 09:25
Novice  |  Slovenija
TELEKOM SLOVENIJE

Telekom sredi največje investicije v svoji zgodovini

Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
8. 1. 2026 | 11:40
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Legendarna stavba v Ljubljani išče najemnika

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
12. 1. 2026 | 09:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAMSKA OPREMA

Popoln dostop do celotnega paketa, brez mesečnih naročnin

Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
8. 1. 2026 | 09:24
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NOVA KNJIGA ROMANA VODEBA

Roman Vodeb: »Če se varanje zgodi, otroci zanj ne smejo izvedeti«

Zakaj Roman Vodeb odsvetuje nudistične plaže za mlade družine
Promo Slovenske novice7. 1. 2026 | 12:27
Lifestyle  |  Stil
RECEPTI

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
20. 2. 2024 | 13:39
Promo
Novice  |  Slovenija
ZBIRANJE PONUDB

Kdo bo kupil Uradni list?

Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
6. 1. 2026 | 08:24
Promo
Novice  |  Slovenija
Izobraževanje

Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
Promo Slovenske novice9. 1. 2026 | 13:11
