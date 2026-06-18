Tim Mastnak: Brazilija za sladokusce (Suzy)

Po mesecih napornih treningov, tekmovanj in olimpijskih pritiskov je napočil čas za zasluženi pobeg. Slovenski deskar na snegu je bele strmine zamenjal za zlati pesek Brazilije, kjer je med valovi, soncem in sproščenim ritmom južnoameriške obale polnil baterije za nove izzive.

Čeprav mu je olimpijska kolajna letos ušla za las, v deželi sambe in nasmejanih ljudi ni bilo prostora za razočaranje. Prijatelji na drugem koncu sveta so ga sprejeli z odprtimi rokami, Tim Mastnak pa je tudi na dopustu ostal zvest svoji pustolovski naravi. Preizkusil se je v številnih adrenalinskih športih, s štirikolesnikom raziskoval neskončne peščene plaže in se z motorjem podil po sipinah. Med aktivnostmi si je privoščil tudi nekaj brezskrbnih trenutkov ob bazenu, pod senčnikom in ob izvrstni brazilski kulinariki. Najbolj ga je ganil prizor, ko so se izpod peska začele prebijati komaj izvaljene želvice in iskati svojo prvo pot proti morju. To je doživetje, ki ostane v spominu za vedno. Posezonska tradicionalna terapija pa je imela blagodejne učinke tudi za naslednje tekmovalne podvige.