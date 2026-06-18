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Z ZIMSKIH STRMIN NA ZLATI PESEK

Tim Mastnak: Brazilija za sladokusce (Suzy)

Čeprav mu je olimpijska kolajna letos ušla za las, v deželi sambe in nasmejanih ljudi ni bilo prostora za razočaranje.
Ko se zatakne, so tu prijatelji, ki priskočijo na pomoč.

Ko se zatakne, so tu prijatelji, ki priskočijo na pomoč.

Palme in osvobajajoči sprehodi po kilometrih plaže Cumbuco.

Palme in osvobajajoči sprehodi po kilometrih plaže Cumbuco.

Tim Mastnak je pravi brazilski odklop doživel v tamkajšnji zvezni državi Ceará.

Tim Mastnak je pravi brazilski odklop doživel v tamkajšnji zvezni državi Ceará.

Osvežitev v bazenu in razvajanje utrujenega telesa.

Osvežitev v bazenu in razvajanje utrujenega telesa.

Lovil je valove in divji veter.

Lovil je valove in divji veter.

Zna se skriti pred soncem in potešiti žejo.

Zna se skriti pred soncem in potešiti žejo.

Komaj izvaljene želvice so ga raznežile.

Komaj izvaljene želvice so ga raznežile.

Panoramski razgled in turistična vožnja s štirikolesnikom.

Panoramski razgled in turistična vožnja s štirikolesnikom.

S snega se je preselil še na sipine.

S snega se je preselil še na sipine.

Ko se zatakne, so tu prijatelji, ki priskočijo na pomoč.
Palme in osvobajajoči sprehodi po kilometrih plaže Cumbuco.
Tim Mastnak je pravi brazilski odklop doživel v tamkajšnji zvezni državi Ceará.
Osvežitev v bazenu in razvajanje utrujenega telesa.
Lovil je valove in divji veter.
Zna se skriti pred soncem in potešiti žejo.
Komaj izvaljene želvice so ga raznežile.
Panoramski razgled in turistična vožnja s štirikolesnikom.
S snega se je preselil še na sipine.
Tomaž Mihelič, foto osebni arhiv/Instagram
 18. 6. 2026 | 06:00
1:21
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Po mesecih napornih treningov, tekmovanj in olimpijskih pritiskov je napočil čas za zasluženi pobeg. Slovenski deskar na snegu je bele strmine zamenjal za zlati pesek Brazilije, kjer je med valovi, soncem in sproščenim ritmom južnoameriške obale polnil baterije za nove izzive.

Čeprav mu je olimpijska kolajna letos ušla za las, v deželi sambe in nasmejanih ljudi ni bilo prostora za razočaranje. Prijatelji na drugem koncu sveta so ga sprejeli z odprtimi rokami, Tim Mastnak pa je tudi na dopustu ostal zvest svoji pustolovski naravi. Preizkusil se je v številnih adrenalinskih športih, s štirikolesnikom raziskoval neskončne peščene plaže in se z motorjem podil po sipinah. Med aktivnostmi si je privoščil tudi nekaj brezskrbnih trenutkov ob bazenu, pod senčnikom in ob izvrstni brazilski kulinariki. Najbolj ga je ganil prizor, ko so se izpod peska začele prebijati komaj izvaljene želvice in iskati svojo prvo pot proti morju. To je doživetje, ki ostane v spominu za vedno. Posezonska tradicionalna terapija pa je imela blagodejne učinke tudi za naslednje tekmovalne podvige.

Lovil je valove in divji veter.
Lovil je valove in divji veter.

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