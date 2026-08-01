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TIM SAMUEL MILČEVSKI, DIDŽEJ IN PRODUCENT

Tim Samuel Milčevski: čudežni deček elektronske glasbe (Suzy)

Petindvajsetletni didžej in producent z umetniškim imenom Matway je dosegel največji uspeh v svoji dosedanji karieri. Kot eden redkih slovenskih ustvarjalcev elektronske glasbe je nastopil na Tomorrowlandu, največjem festivalu elektronske glasbe na svetu, na katerem se vsako leto zberejo največja imena svetovne scene.
Za svoj uspeh je najbolj hvaležen poslušalcem, ki mu stojijo ob strani.
Za svoj uspeh je najbolj hvaležen poslušalcem, ki mu stojijo ob strani.
S. R., FOTO: Osebni arhiv, promocijsko gradivo
 1. 8. 2026 | 14:25
6:20
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Pred večtisočglavo mednarodno množico je odigral energičen set in predstavil svoj prepoznavni zvok. Prav na dan nastopa je izšel tudi njegov novi singel We Don't Stop, s katerim nadaljuje niz mednarodno usmerjenih izdaj. »To je bil brez dvoma eden najboljših nastopov v moji karieri. Še vedno sem poln adrenalina in težko opišem, kaj pomeni stati na odru Tomorrowlanda. Vse skupaj je preseglo moja pričakovanja – od neverjetne energije občinstva do glasne podpore Slovencev, ki so prišli navijat zame. Takšni trenutki so razlog, zakaj ustvarjam glasbo,« je po nastopu povedal Matway. Mladenič, čigar ...
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14:25
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Bulvar  |  Suzy
TIM SAMUEL MILČEVSKI, DIDŽEJ IN PRODUCENT

Tim Samuel Milčevski: čudežni deček elektronske glasbe (Suzy)

Petindvajsetletni didžej in producent z umetniškim imenom Matway je dosegel največji uspeh v svoji dosedanji karieri. Kot eden redkih slovenskih ustvarjalcev elektronske glasbe je nastopil na Tomorrowlandu, največjem festivalu elektronske glasbe na svetu, na katerem se vsako leto zberejo največja imena svetovne scene.
1. 8. 2026 | 14:25
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NOVE CENE GORIV

Pred torkom napolnite rezervoarje, vlada je skoraj brez manevrskega prostora

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13:45
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MIGRANTSKA KRIZA V EVROPI

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1. 8. 2026 | 13:45
13:26
Bulvar  |  Domači trači
OBISK V DUPLEKU

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1. 8. 2026 | 13:26
13:25
Bulvar  |  Tuji trači
MAJHEN SVET

Njuni zelo slavni starši so bili pred 30 leti poročeni, zdaj mlada igralca sodelujeta: »Svet je res majhen.«

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1. 8. 2026 | 13:25
13:05
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
V AVTOMOBILU NAŠLI UKRADENE PREDMETE

Slovenec osumljen serije tatvin po Istri, prijeli so ga pri Opatiji

Slovenski 37-letni voznik ni imel niti vozniškega dovoljenja, osumljen pa je storitve kaznivih dejanj tatvin v trgovinah po vsej Istri.
1. 8. 2026 | 13:05

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Novice  |  Slovenija
VODENJE

Nov program za novo generacijo voditeljev

Večina vodij svojo kariero gradi na strokovnem znanju, rezultatih in bogatih izkušnjah. Prav to jim omogoči napredovanje in prevzemanje vse večje odgovornosti.
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Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
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NOVO LETOVIŠČE

Na Jadranu odprli enega največjih novih resortov. Poglejte, kaj vse ponuja

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Osvežitvene vožnje 2026: nova priložnost za osvežitev vozniškega znanja

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