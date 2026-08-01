Tim Samuel Milčevski: čudežni deček elektronske glasbe (Suzy)

TIM SAMUEL MILČEVSKI, DIDŽEJ IN PRODUCENT

Petindvajsetletni didžej in producent z umetniškim imenom Matway je dosegel največji uspeh v svoji dosedanji karieri. Kot eden redkih slovenskih ustvarjalcev elektronske glasbe je nastopil na Tomorrowlandu, največjem festivalu elektronske glasbe na svetu, na katerem se vsako leto zberejo največja imena svetovne scene.

Pred večtisočglavo mednarodno množico je odigral energičen set in predstavil svoj prepoznavni zvok. Prav na dan nastopa je izšel tudi njegov novi singel We Don't Stop, s katerim nadaljuje niz mednarodno usmerjenih izdaj. »To je bil brez dvoma eden najboljših nastopov v moji karieri. Še vedno sem poln adrenalina in težko opišem, kaj pomeni stati na odru Tomorrowlanda. Vse skupaj je preseglo moja pričakovanja – od neverjetne energije občinstva do glasne podpore Slovencev, ki so prišli navijat zame. Takšni trenutki so razlog, zakaj ustvarjam glasbo,« je po nastopu povedal Matway. Mladenič, čigar ...