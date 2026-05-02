Timi Zajc na toplem, Karibi so nagrada (Suzy)

Zadnja sezona na obrazu smučarskega skakalca Timija Zajca ni narisala ravno veliko zadovoljnih izrazov. Dosežki niso bili po njegovem okusu, zato je spakiral kovčke in si rekel: »Gremo po sonce, če ga je treba iskati čez pol sveta.« Tako je v objemu drage odpotoval v Dominikansko republiko, kjer so zagotovljeni vsi pogoji za brezskrbni odklop. Če so bile skakalnice letos nekoliko trmaste, karibske plaže nimajo takšnih muh.

Tam mu veter ne nagaja, kvečjemu ga boža, in niti sodniki mu ne gledajo pod prste. Končno je lahko v elementu, saj ni treba loviti popolnega telemarka – zadostuje že pravi trenutek za skok v morje. Na karibskem otočju ga je skoraj nemogoče spregledati. Rezultati gor ali dol, športniki dobro vedo, da je včasih treba stopiti korak nazaj, da lahko potem poletiš dlje.