Tina in Nina Barbara Gorenjak: navijata druga za drugo (Suzy)

Podobnosti med mamo in hčerko so pogosto zapisane v očeh in nasmehu. Pri Tini Gorenjak in njeni hčerki Nini Barbari pa segajo precej globlje. Čutiti jih je v njuni energiji, samozavesti in predvsem v tem, kako iskreno stojita druga ob drugi. Rdečelaska je letos postala osrednji obraz Ljubljanskega tedna mode in pred fotografske objektive stopila kot prava lepotica. A za samozavestnim nastopom se skriva tudi jasna predstava o tem, kaj želi. Celjanka je končala študij medicine in zdaj opravlja pripravništvo.

Njena poklicna pot je precej oddaljena od modnih brvi, a očitno zna z enako samozavestjo stopiti v oba svetova. Prav zato je njen letošnji modni nastop še toliko bolj zanimiv, saj moda zanjo ostaja ustvarjalni izlet, ne njena edina identiteta. Ob njej je Tina, ponosna mama, ki svojo edinko občuduje brez kančka zadržanosti. Ko Nina samozavestno zakoraka po modni pisti, jo Tina spremlja iz prve vrste in zanjo navija z enako toplino, s kakršno hčerka podpira njene projekte. Tudi pri predstavi Ženske brez filtra Nina z veseljem stopi v vlogo mamine največje oboževalke. Njuna povezanost je nekaj, kar Tina že dolgo opisuje kot eno najlepših daril svojega življenja.