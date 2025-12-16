Tina je odlična harmonikarka in gorska kolesarka, a se spopada tudi z resno boleznijo (Suzy)
Korošica Tina Vrhovnik je prejemnica najvišjih lovorik, tudi kitaristka, ki se vse bolj uveljavlja kot gorska kolesarka. Tokrat je za revijo Suzy ekskluzivno spregovorila o bolezni, s katero se je spopadla, a je na dobri poti, da jo premaga.
Galerija
S harmoniko je osvojila vse najvišje lovorike.
Mojca Marot, Foto: osebni arhiv
16. 12. 2025 | 06:00
5:10
A+A-
Študentka kemije na Univerzi v Mariboru je dvakratna absolutna zmagovalka Zlate harmonike Ljubečna, absolutna zmagovalka mednarodnega tekmovanja Avsenik in tekmovanja za nagrado Lojzeta Slaka, evropska prvakinja in zmagovalka tekmovanja Diaton v Italiji, na svetovnem festivalu Castelfidardo pa je zasedla prvo in drugo mesto. A Tino Vrhovnik vse bolj vleče v šport, konkretno v gorsko kolesarstvo. »Še pred nekaj leti si nisem mislila, da se bo življenje obrnilo v to smer, saj me večina res najbolj pozna po lovorikah, ki sem jih osvojila s harmoniko. In jih ni malo, saj sem zmagala skoraj ...
Naročite se na e-novice
Uredništvo vam bo dnevno v vaš e-nabiralnik pošiljalo izbor najpomembnejših novic. Brezplačno. Odjavite se lahko kadarkoli.
Z oddajo e-poštnega naslova se prijavim na uredniške e-novice družbe Delo mediji d. o. o. Odjava je možna kadar koli prek povezave »Odjava« v vsakem sporočilu. Več v Politiki zasebnosti.