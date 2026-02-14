Tina Maze srečala zvezdnika: »V vseh šolskih zvezkih sem imela njegove fotografije!« (Suzy)

Vsak od njiju je po svoje legenda, oba sta zaznamovala bele strmine, le nekaj desetletij narazen. Alberto Tomba, ki so ga na vrhuncu kariere klicali kar Tomba la Bomba, je našo Tino Maze srečal na prizorišču letošnjih olimpijskih iger v svoji domači Italiji. Šampion, ki ima tri olimpijske medalje in bo letos decembra praznoval že 60 let, je bil eden od zadnjih baklonoscev na odprtju. Ko ga je srečala, je naša nekdanja smučarka, ki zadnja leta dela kot športna komentatorka, priznala: »V vseh šolskih zvezkih sem imela njegove fotografije! Radi te imamo!« Oba sta zaznamovala smučarske strmine in zmagovalne stopničke, zdaj pa spremljata mlajše generacije in navijata zanje.

Primož Roglič, Tina Maze, Alberto Tomba, Jure Košir in Andrea Massi so uživali v slovenski hiši v olimpijski vasi.