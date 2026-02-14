  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
OLIMPIJSKE IGRE

Tina Maze srečala zvezdnika: »V vseh šolskih zvezkih sem imela njegove fotografije!« (Suzy)

Ko je srečala Alberta Tombo, je priznala ...
Uresničile so se ji otroške sanje.
Uresničile so se ji otroške sanje.
R. S., Foto osebni arhiv/Facebook
 14. 2. 2026 | 16:50
1:00
A+A-

Vsak od njiju je po svoje legenda, oba sta zaznamovala bele strmine, le nekaj desetletij narazen. Alberto Tomba, ki so ga na vrhuncu kariere klicali kar Tomba la Bomba, je našo Tino Maze srečal na prizorišču letošnjih olimpijskih iger v svoji domači Italiji. Šampion, ki ima tri olimpijske medalje in bo letos decembra praznoval že 60 let, je bil eden od zadnjih baklonoscev na odprtju. Ko ga je srečala, je naša nekdanja smučarka, ki zadnja leta dela kot športna komentatorka, priznala: »V vseh šolskih zvezkih sem imela njegove fotografije! Radi te imamo!« Oba sta zaznamovala smučarske strmine in zmagovalne stopničke, zdaj pa spremljata mlajše generacije in navijata zanje.

Primož Roglič, Tina Maze, Alberto Tomba, Jure Košir in Andrea Massi so uživali v slovenski hiši v olimpijski vasi.
Primož Roglič, Tina Maze, Alberto Tomba, Jure Košir in Andrea Massi so uživali v slovenski hiši v olimpijski vasi.

Več iz teme

Tina Mazealpsko smučanješport zasebnoolimpijske igreAlberto TombaAndrea Massišport
ZADNJE NOVICE
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Zvezdni odsev: pomemben planetarni prehod bo kvadrat med Soncem v Vodnarju in Uranom v Biku

Ples lune in planetov prinaša priložnosti za rast in spremembe.
14. 2. 2026 | 18:00
17:10
Razno
ASTRO

Planet, ki nas ustavi, pretrese in vpraša, ali smo res pripravljeni odrasti

Saturn želi, da zavihamo rokave. Njegove lekcije niso kazen, ampak učenje.
14. 2. 2026 | 17:10
17:08
Novice  |  Slovenija
ANKETA AGENCIJE PARSIFAL

Anketa za Novo24TV SDS izstrelila močno naprej, tudi Demokratom ter listi NSi, SLS in Fokus velika podpora

Če bi bile volitve to nedeljo, bi za SDS volilo največ, to je 29 odstotkov vprašanih. Stranko Gibanje Svoboda bi volilo 20,3 odstotka vprašanih.
14. 2. 2026 | 17:08
17:00
Novice  |  Nedeljske novice
SAMUEL LUCAS

Kariera pride in gre, ljubezen ostane

Že več kot tri desetletja gradi most med odrom in srcem. Ljubezen razume kot držo – do glasbe, do ljudi, do življenja.
Danica Lovenjak14. 2. 2026 | 17:00
16:50
Bulvar  |  Suzy
OLIMPIJSKE IGRE

Tina Maze srečala zvezdnika: »V vseh šolskih zvezkih sem imela njegove fotografije!« (Suzy)

Ko je srečala Alberta Tombo, je priznala ...
14. 2. 2026 | 16:50
16:33
Novice  |  Svet
VOJNA V UKRAJINI

Zakaj vojne v Ukrajini še ni konec? Zelenski ima odgovor

Znova se je zavzel za trdna varnostna jamstva za Ukrajino. Kot je dejal, Rusija nadaljuje silovite napade na Ukrajino, zlasti na energetsko infrastrukturo.
14. 2. 2026 | 16:33

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNI KREDIT

Kdaj je smiselno varčevati, kdaj pa vzeti kredit?

Zimski športni spektakel v živo, ugodne letalske vozovnice ali podaljšan družinski oddih v gorah.
12. 2. 2026 | 11:46
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
HUDA BOLEČINA

Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
Promo Slovenske novice10. 2. 2026 | 09:26
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
IMUNSKI SISTEM

Prehrana, ki odloča, zakaj nekateri okrevajo hitreje, drugi pa počasneje

Starost in zdravje imata svojo vlogo, vendar o poteku okrevanja pogosto odloča tudi to, kako jemo v vsakdanjem življenju in v dneh, ko nam ni najbolje.
Promo Slovenske novice13. 2. 2026 | 10:45
Promo
Novice  |  Slovenija
HK OLIMPIJA

Kdo stoji za ledenimi zmaji?

Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
11. 2. 2026 | 08:51
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNI KREDIT

Kdaj je smiselno varčevati, kdaj pa vzeti kredit?

Zimski športni spektakel v živo, ugodne letalske vozovnice ali podaljšan družinski oddih v gorah.
12. 2. 2026 | 11:46
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
HUDA BOLEČINA

Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
Promo Slovenske novice10. 2. 2026 | 09:26
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
IMUNSKI SISTEM

Prehrana, ki odloča, zakaj nekateri okrevajo hitreje, drugi pa počasneje

Starost in zdravje imata svojo vlogo, vendar o poteku okrevanja pogosto odloča tudi to, kako jemo v vsakdanjem življenju in v dneh, ko nam ni najbolje.
Promo Slovenske novice13. 2. 2026 | 10:45
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
HK OLIMPIJA

Kdo stoji za ledenimi zmaji?

Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
11. 2. 2026 | 08:51
Promo
Novice  |  Slovenija
KREDIT ZA PODJETJA

Najpogostejše težave sezonskih podjetij

Sezonska podjetja potrebujejo kapital takrat, ko se sezona šele začenja – finančni postopki pa pogosto prihajajo prepozno.
10. 2. 2026 | 10:52
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
10. 2. 2026 | 10:22
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ŠPORTNE POŠKODBE

Zakaj se izpah pri nekateri stalno ponavlja?

Izpah ramenskega sklepa je poškodba, ki si jo zapomnimo. Nenadna izguba stika med nadlahtnico in sklepno površino lopatice je boleč, pogosto dramatičen dogodek.
11. 2. 2026 | 14:03
PromoPhoto
Razno
PRVOMAJSKE

Južni Ciper: grške počitnice po super ugodni ceni

Južni Ciper je z razlogom ena najbolj priljubljenih destinacij za prvi maj in poletje 2026
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:16
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Tako boste lažje odločali o svojih investicijah

Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša enotno digitalno okolje za trgovanje, varčevanje in nove vlagateljske priložnosti.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 12:12
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Slovenske novice9. 2. 2026 | 09:03
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOST

Pametni telefon, ki zdrži vsakodnevne padce in izzive

HONOR Magic8 Lite postavlja nove standarde vzdržljivosti v srednjem razredu s tridnevno avtonomijo baterije in okrepljeno konstrukcijo.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:02
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki