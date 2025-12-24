ATLETINJA LETA

Tina Šutej, atletinja leta: Po koncu kariere si bom še bolj dala duška! (Suzy)

Skakalka s palico je že marca napovedala, da bo leto 2025 njeno, ko je osvojila dve srebrni odličji: druga je bila na obeh dvoranskih prvenstvih, svetovnem v Nanjingu na Kitajskem in evropskem v Apeldornu na Nizozemskem.

Galerija Tina Šutej je v skoku s palico osvojila tri medalje na velikih tekmah, marca srebrni na dvoranskem svetovnem in evropskem prvenstvu ter bron na SP na prostem v Tokiu, ta večer pa navdušila z modnim slogom.

S. R., FOTO: Profimedia, Mediaspeed

Odlične nastope je zaokrožila še septembra s tretjim mestom na svetovnem prvenstvu v Tokiu. Za te izjemne dosežke v teh dneh prejema številne (atletske in druge) nagrade. Medtem ko blesti na rdeči preprogi, le redki vedo, da lepa športnica ne izpusti nobenega treninga. Čeprav je že dolga leta v svetovnem vrhu, lepa svetlolaska svoje telo še vedno pripravi na največje napore in verjame, da ima še prostor za napredek. Navdušuje tako s svojimi predstavami kot neverjetno posvečenostjo trdemu delu. Z družino so živeli v bližini legendarnega atletskega stadiona ŽAK v Šiški, tako so starši njenega ...