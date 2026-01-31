Tina Trstenjak in Petra Majdič: olimpijki združili moči (Suzy)

Dve velesili iz različnih športnih disciplin sta združili moči. Petra Majdič je na sneg zvabila Tino Trstenjak, ki je znana po neustrašnosti, s katero je osvajala odličja v judu. V vitrini ima celo zlato in srebrno olimpijsko kolajno, skupaj s tekačico na smučeh pa tvorita čudovit šopek vseh odtenkov medalj. Vsi se spominjamo zgodovinskega trenutka, ko je naša legendarna zimska junakinja po hudem padcu v Vancouvru leta 2010 prisprintala do brona. Tisto sezono se je zdela nepremagljiva, zato smo upravičeno pričakovali, da bo končno prišla na svoj olimpijski račun.

A je usoda znova zarezala v rano, a je ni ustavila. Po zverinskih bolečinah se je zgrudila v cilju, s požrtvovalnostjo pa je prišla do najlepše bronaste medalje. Dekleti sta se nedavno družili ob posebnem dogodku, in sicer je Petra Tino povabila na smuči ob odprtju proge za smučarski tek v Celju. Sedaj je na vrsti Majdičeva, da se z mlajšo kolegico pomeri na tatamiju, kjer bo lahko preizkusila svoje borilne spretnosti.