Tjaša Horvat Steklasa in Uroš Steklasa: Novica, da spet pričakujeva dojenčka, je najino življenje postavila na glavo (Suzy)

INTERVJU

Simpatična zakonca pravita, da ne nosita mask in ne hlinita sreče.

Mladim staršem, ki so hkrati uspešni glasbeniki in lovijo ravnovesje med zasebnostjo in delom, pogosto ni lahko. Simpatična zakonca kljub vsem izzivom z veliko ljubezni in predanosti krmarita med družinskim življenjem in glasbeno potjo, ki ju je popeljala med najbolj priljubljene slovenske izvajalce. Lani pomladi sta se tik pred rojstvom druge hčerke za nekaj časa poslovila od odrov, a njun ustvarjalni zagon ni dolgo miroval. Konec leta sta ob deseti obletnici ljubezni izdala pesem Leta tečejo, z njo napovedala tretji album in spomladansko turnejo ter sporočila, da leta 2026 obeležujeta prvih ...