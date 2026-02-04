Tjaša Hrovat Steklasa: Nove poslovne priložnosti (Suzy)

ZNANI V ZVEZDAH

Njena vladarica Venera ji poleg lepote prinaša samozavest, odločnost, poslovni uspeh, prepoznavnost, kreativnost, saj je v hiši kariere in v odločnem levu.

Tjaša Hrovat Steklasa je po ascendentu prikupna, uglajena, diplomatska tehtnica, ki zna sklepati kompromise in se vedno odloči za srednjo pot. Njena vladarica Venera ji poleg lepote prinaša samozavest, odločnost, poslovni uspeh, prepoznavnost, kreativnost, saj je v hiši kariere in v odločnem levu. V opoziciji je sicer z Luno, tako je lahko problem nenehno usklajevanje poslovnih ambicij in uspehov, za katere je rojena, in domačih obveznosti, h katerim jo vleče srce. Luna je namreč v četrti hiši doma, tako je zelo navezana na dom, domače, družino. Pa vendar je Luna v modernem, naprednem, ...