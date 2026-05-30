Tjaša in Uroš Steklasa: video za milijon (Suzy)

Po tem, ko sta glasbena zakonca Tjaša in Uroš Steklasa na povratniški turneji Recording Session s poslušalci uspešno posnela del gradiva za prihajajoči album, sta pripravljena na vroče poletje. Odpirata ga s pesmijo in videospotom Gili Trawangan, ki sta ga nedavno posnela na indonezijskih rajskih plažah. Pesem je posebna že zato, ker gre za njun prvi duet. »Leta 2016 sva tam spoznala Chockyja, ki je skrbel za najino nastanitev. Imel je kitaro, hitro smo postali prijatelji in ostali v stikih. Zato sva si pri tej skladbi zaželela, da del pesmi odpoje prav on. Najin del smo posneli v Ljubljani, njegovega bi morali na Giliju. Potem nama je dan pred snemanjem sporočil, da ima gripo in ne more peti.«

Uroš in režiser Rok Maver sta se zato ponoči odpravila po bližnjih lokalih, kjer sta našla pevca Cheepskyja. Ta je na snemanje prišel naravnost iz nočne izmene, a je delo opravil z odliko. »Res je bilo adrenalinsko. Pohvalimo se lahko tudi s tem, da smo posneli prvi videospot z milijonskim proračunom. Sicer v indonezijskih rupijah, a občutek je vseeno odličen,« se zasmeji nepopravljivi šaljivec Uroš.