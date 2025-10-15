  • Delo d.o.o.
USPEŠNA LEPOTICA

Tjaša Kokalj Jerala: V Toskani je njeno srce (Suzy)

Vplivnica in ena naših najuspešnejših lepotic, Tjaša Kokalj Jerala, prisega na odkrivanje lepot opevane italijanske pokrajine.
Tomaž Mihelič
 15. 10. 2025 | 09:00
2:58
Družinske počitnice so posebno doživetje. Vplivnica in ena naših najuspešnejših lepotic prisega na odkrivanje lepot opevane italijanske pokrajine. Tam je bila že velikokrat, v dvoje z možem in tudi družinsko, skupaj s hčerkama. Še lani so med raziskovanjem apeninskega škornja z avtodomom zavili tudi v Toskano, kjer se počutijo kot doma. Letos so se osredotočili na mestece Lucco, ki jih ni razočaralo, saj so se domov vrnili, bogatejši za neprecenljive spomine.

Tjaša Kokalj Jerala bi lahko spisala priročnik z nasveti, kam se odpraviti po pristno italijansko vzdušje. »Vsak košček te izjemne dežele je navdihujoč, a nekaj edinstvenega se zgodi, ko se znajdeš med zelenimi griči, posutimi z vinogradi, visokimi slokimi drevesi in najbolj okusno kulinariko,« se ji toži po poletnem oddihu.

»Za razliko od prejšnjih obiskov, ko smo se selili po različnih lokacijah, smo se tokrat udobno ugnezdili v čarobni vasici, ki jo sestavljajo številni manjši zaselki. Stare kamnite konjušnice so preuredili v lične bivanjske hiške in počutili smo se kot v pravljici. S Klemenom sva pozorna na to, da so izbrane lokacije dovolj privlačne tudi za dekleti, da jima ni dolgčas. In neizmerno sta uživali med sprehodi po mestih z bogato zgodovinsko zapuščino, prekolesarili smo večji del starega obzidja, se ustavili na zasluženem sladoledu in med iskanjem v neobljudenih uličicah naleteli na nenavadno krčmo,« pripoveduje popotnica.

»Ponujali so odlične jedi, med sedenjem za mizo pa sva z dragim lovila sapo, saj je bil prostor opremljen z bizarnimi dekoracijami. S stropa so visela kolesa in strašljive punčke, z vseh koncev pa so nam mahali okrasni penisi. Cela zbirka različnih oblik, zato sva bila v skrbeh, da bosta hčerki zmedeni, vendar se sploh nista zmenili zanje. Raje sta uživali v izvrstni hrani in komaj čakali, da se podamo na naslednje podvige,« se olajšano nasmehne.

Toskana se je v Tjašino srce vtisnila z zlatimi črkami. »Tam sva z možem preživela medene tedne,« obudi spomine. »Takrat nisem imela časa, da bi se podala dlje po svetu, tako sva izbrala eno najbolj priljubljenih pokrajin. Ni nama bilo žal, saj sva se naužila slikovitih razgledov. Kamorkoli se ozreš, te poboža narava, arhitektura, poezija. Še posebno osupljivi so skrbno urejeni pejsaži ob sončnem vzhodu in zahodu, ko svojo magijo doda še svetloba. Le kako se ne bi zaljubil v ta košček sveta?!« je očarana modna navdušenka, ki zatrjuje, da se bodo vsi štirje v toskanski raj zagotovo še vrnili.

FOTO: osebni arhiv, Getty Images

