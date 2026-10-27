Tjaša Kušter iz MasterChefa razkrila svojo skrivno sestavino: brez nje ne pripravi nobene jedi! (Suzy)

HVALEŽNA ZA ZNANJE

Petindvajsetletnica iz Oplotnice najraje pripravlja sladice, tako si je že od začetka želela imeti dober odnos s sodnikom Karimom. Njena želja je namreč odpreti lastno slaščičarno, v kateri bi bil na voljo omejen izbor sladic, ki bi jih gosti naročali sami.

Tjaša je sicer hodila na gostinsko šolo, a pravi, da takrat kuhanja sploh ni marala. Seveda se ob tem sprašujemo, kaj se je zgodilo, da je nekaj, kar ji je bilo nekoč odveč, postalo ena njenih največjih strasti, in to celo tako velikih, da je letos kot tekmovalka pristala v MasterChefu. »Preprosto 'prisiljena' sem bila v kuhanje kosila doma, saj so starši hodili iz službe pozneje od mene. Jaz sem obiskovala izredni študij in imela predavanja popoldne. Tudi če sem šla delat, sem bila doma prej, tako mi ni preostalo drugega, kot da skuham za družino,« pojasni. »Šele ko sem začela kuhati povsem ...