Tjaša Železnik: »Včasih se ne morem znebiti občutka, da so nekatere stvari že za mano« (Suzy)

INTERVJU

V preteklost se ne ozira z obžalovanjem, a jo močno skrbi za prihodnost v času, ko ljudje vidijo samo še sebe in so vrednote obrnjene na glavo.

Z leti smo jo občudovali v številnih gledaliških, televizijskih in filmskih vlogah – kot simpatično Ano v legendarni seriji TV Dober, nežno Evo v Usodnem vinu, odločno kuharsko mojstrico Marjeto v seriji Ja, Chef! ter Mito v pretresljivem filmu Belo se pere na devetdeset, za katero pravi, da jo je doživljala kot žensko, ki živi, je skrbna mama, zna s svojimi moškimi, ljubi in je strastna. Čeprav so jo zaznamovali mnogi liki, pravi, da na svojo življenjsko vlogo še čaka. V preteklost se ne ozira z obžalovanjem, a jo močno skrbi za prihodnost v času, ko ljudje vidijo samo še sebe in so vrednote ...