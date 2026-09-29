To je popoln francoski trikotnik za radovedne popotnike (Suzy)

SUZY POTUJE

V kraškem Ardèchu navdušujejo globoki kanjoni, naravni kamniti most in poslikane prazgodovinske jame.

Lyon združuje bogato rimsko in renesančno dediščino z vrhunsko kulinariko, zaradi katere ga mnogi uvrščajo med najprivlačnejša mesta v Franciji. Čeprav arhitekturno ni klasično francosko, vabi s svojimi muzeji in razgibano lego med Rono in Saono. Če imate malce več časa, se splača potepati tudi po umirjeni, slikoviti, vinorodni Burgundiji na severu in odkrivati osupljive naravne lepote v kraškem Ardèchu na jugu, kjer navdušujejo globoki kanjoni, naravni kamniti most in poslikane prazgodovinske jame. Lyon velja za eno najstarejših mest v Franciji, ki je zaradi lege na sotočju Rone in Saone že ...