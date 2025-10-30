ODPORNOST

To jesen podprite svoje zdravje (Suzy)

Jesenski dnevi nas razveseljujejo z barvitimi prizori, hkrati prinašajo več virusnih obolenj. Kratki dnevi, manj sonca in spremembe temperature lahko vplivajo na naše počutje, energijo in imunski sistem. Kako torej poskrbeti, da bomo jesen preživeli vitalni in zdravi?

Galerija Slastne jesenske dobrote

Dr. Tina Prodnik, Foto: osebni arhiv, Getty images​

Ko se dnevi krajšajo in temperature padajo, naše telo potrebuje dodatno podporo. Mnogi se v tem času spopadamo z utrujenostjo, slabšo odpornostjo, nihanjem razpoloženja in pomanjkanjem energije. Razlog pogosto tiči v pomanjkanju dnevne svetlobe, spremenjeni prehrani in manjši telesni aktivnosti. Svetloba kot vir energije in zdravja Izpostavljenost naravni dnevni svetlobi je ključna za naše celice, še posebno za mitohondrije – celične elektrarne, ki ustvarjajo energijo. Jutranja svetloba, bogata z modrim spektrom, deluje kot naravni aktivator za telo. Ko zjutraj izpostavimo oči svetlobi, se ...