SUZY KUHA

To so sladki recepti znanih Slovencev za jesenske dni (Suzy)

V hladnem delu leta se priležejo dobrote iz domače kuhinje. Z njimi tudi znane Slovenke rade razvajajo najbližje, včasih pa recept za kakšno svojo kuharsko mojstrovino delijo s svojimi sledilci na družabnih omrežjih. Za slajšo jesen vam ponujamo štiri njihove slastne sladice, s katerimi se lahko posladkate.

Galerija Alenka svojega Kamenka rada pocrklja s kakšno sladico.

Tanjin bananin kruh Tanja Žagar posveča veliko skrbi temu, da se njena družina zdravo prehranjuje. Poleti goji zelenjavo na domačem balkonu, rada pa jih preseneti tudi s kakšno domačo poslastico. Za sladkanje priporoča preprosto sladico z banano – bananin kolač. Zanj zmečkate 3 banane in jim dodate 200 g sladkorja, 500 ml vode, 150 ml olja, 400 g moke, 50 g kakava ter vrečko in pol pecilnega praška. Maso vlijete v pekač in dodate na koščke narezano čokolado. Pečete približno 15 minut na 180 stopinj. Dober tek! Pečen grški jogurt s sadjem in čokolado po Dončićevo Anamaria Goltes, zaročenka ...