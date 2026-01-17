To so tekmovalci nove Kmetije: vsak dan bo drama! (Suzy)

RESNIČNOSTNI ŠOV

Drugega februarja se na male zaslone vrača priljubljeni resničnostni šov. Ustvarjalci v 12. sezoni obljubljajo nepozabno dogajanje in situacije, ki so brez besed pustile še voditeljico Natalijo Bratkovič. V boj za glavno nagrado se podaja 16 tekmovalk in tekmovalcev. Nekateri med njimi so nam dobro znani, drugi bodo to šele postali. Nuša Šebjanič se je v prejšnji sezoni zapletla v romantično razmerje z zmagovalcem Timom Novakom. Tokrat se 19-letnica v šov vrača modrejša. Zmagovalka Big Brotherja Pia Filipčič se po desetih letih vrača pred kamere. Dvaintridesetletnica, ki ji je sprememba spola ...