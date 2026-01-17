  • Delo d.o.o.
RESNIČNOSTNI ŠOV

To so tekmovalci nove Kmetije: vsak dan bo drama! (Suzy)

Nekateri med njimi so nam dobro znani, drugi bodo to šele postali.
Nuša Šebjanič.
Nuša Šebjanič.
A. K., foto POP TV
 17. 1. 2026 | 06:00
3:20
A+A-
Drugega februarja se na male zaslone vrača priljubljeni resničnostni šov. Ustvarjalci v 12. sezoni obljubljajo nepozabno dogajanje in situacije, ki so brez besed pustile še voditeljico Natalijo Bratkovič. V boj za glavno nagrado se podaja 16 tekmovalk in tekmovalcev. Nekateri med njimi so nam dobro znani, drugi bodo to šele postali. Nuša Šebjanič se je v prejšnji sezoni zapletla v romantično razmerje z zmagovalcem Timom Novakom. Tokrat se 19-letnica v šov vrača modrejša. Zmagovalka Big Brotherja Pia Filipčič se po desetih letih vrača pred kamere. Dvaintridesetletnica, ki ji je sprememba spola ...

06:16
Lifestyle  |  Polet
NAJBOLJ ZNANA VAJA

Zakaj je skleca kraljica vaj

Kraljica je, ker ne potrebuje prestola. In ker je ni mogoče »nategniti«.
17. 1. 2026 | 06:16
06:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
RESNIČNOSTNI ŠOV

To so tekmovalci nove Kmetije: vsak dan bo drama! (Suzy)

Nekateri med njimi so nam dobro znani, drugi bodo to šele postali.
17. 1. 2026 | 06:00
06:00
Bulvar  |  Tuji trači
VEZE IN POZNANSTVA

S čim se sploh ukvarja Brooklyn Beckham?

Če je najstarejši sin Victorie in Davida Beckhama česa navajen, so to kritike in očitki, da izkorišča zveze in vpliv svojih staršev.
17. 1. 2026 | 06:00
05:22
Lifestyle  |  Stil
IZBOR

Retro model renault 5 premagal audija A5 in dacio bigster

Retro model renault 5 je slovenski avto leta.
Gašper Boncelj17. 1. 2026 | 05:22
05:00
Premium
Novice  |  Slovenija
GROZLJIVO

Z mogočno glavo v nahrbtniku v dolino: toliko bogati tujci plačujejo lov na kralja slovenskih gora

Država to razlaga kot najboljši način ohranjanja vrste.
Tina Horvat17. 1. 2026 | 05:00
02:00
Novice  |  Nedeljske novice
NE ME BASAT'

Januar ni Jaguar

In tradicija ni vrednota. Le resnična vrednota je tisto, kar preživi, ko se oblika zamenja.
Primož Kališnik17. 1. 2026 | 02:00

Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVALNA SEZONA

Resnica o ogrevanju v mrzlih dneh: plin proti vsemu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 10:06
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:39
Promo
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Legendarna stavba v Ljubljani išče najemnika

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
12. 1. 2026 | 09:00
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Kdo ustvarja pritisk, da moraš biti uspešen že v mladih letih?

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Promo
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Ste končno upravičeni do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Pozabite na elektriko: Tukaj je razlog, zakaj plin nikoli ne izda v mrazu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:53
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
