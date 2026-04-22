NEDOSEGLJIVI

To so zvezdniki, ki so se zavestno odrekli mobilnemu telefonu (Suzy)

Čeprav živijo v središču pozornosti, prisegajo na manj tehnologije in več pristnega časa.
Sarah Jessica Parker. FOTO: Profimedia

Christopher Walken. FOTO: Profimedia

Keira Knightley. FOTO: Profimedia

Bill Murray. FOTO: Profimedia

Elton John. FOTO: Profimedia

Ed Sheeran. FOTO: Profimedia

Kate Winslet. FOTO: Profimedia

Shailene Woodley. FOTO: Profimedia

Tom Cruise. FOTO: Profimedia

Prince. FOTO: Profimedia

Petra Julia Ujawe
 22. 4. 2026 | 21:00
Prek njega delamo, kupujemo, komuniciramo, spremljamo novice in zaradi njega se skoraj nikoli zares ne odklopimo. Prav zato je toliko bolj zanimivo, da nekateri svetovno znani ljudje – kljub karieram, ki temeljijo na mreženju, hitrosti in pozornosti javnosti – mobilni telefon zavestno zavračajo ali ga uporabljajo le minimalno. Ne gre za kaprico, temveč za odločitev: manj stresa, več miru, več zasebnosti.

Sarah Jessica Parker

Že večkrat je dejala, da telefon pogosto pusti doma ali ga preprosto ignorira. Ne mara občutka, da mora biti vedno dosegljiva, zato daje prednost srečanjem v živo in navadnim pogovorom. Prijatelji in sodelavci vedo, da je manj odzivna, a je njena komunikacija zato bolj iskrena.

Christopher Walken

V intervjujih je večkrat povedal, da nima ne mobilnika ne računalnika, ker ga ni tehnologija nikoli zares pritegnila. Besedila scenarijev mu tiskajo drugi, novice spremlja na klasičen način. Njegov argument je preprost: desetletja je normalno živel brez teh naprav, zato jih ne potrebuje niti danes.

Keira Knightley

Angležinja je znana po varovanju svoje zasebnosti. Ne zanima je nenehna samopromocija, zato telefon in splet uporablja predvsem funkcionalno. Večkrat je dala vedeti, da ne želi živeti skozi zaslon. Meja med javnim in zasebnim življenjem ji pomeni več kot digitalna prisotnost.

Bill Murray

Igralec je skoraj legendarno nedosegljiv. Namesto klasičnega telefona ima glasovni predal, na katerem mu ljudje puščajo sporočila, on se oglasi, le če ga projekt res zanima. Režiserji in producenti so leta govorili, da ga je skoraj nemogoče dobiti.

 

Elton John

Glasbenik je priznal, da ne uživa v nenehnem tipkanju ali preverjanju telefona. Pri organizaciji vsakdana se pogosto opira na svojo ekipo, saj raje energijo usmerja v delo in osebne odnose. Večkrat je poudaril, da mu neposreden pogovor pomeni več kot digitalna komunikacija. V njegovem svetu je čas predragocen za neskončna obvestila.

Ed Sheeran

Pevec je javno razložil, da je opustil mobilni telefon, ker ga je preplavila količina sporočil in zahtev. Ko je postal svetovna zvezda, je imel vsak dan na stotine neodgovorjenih sporočil in klicev, kar mu je povzročalo tesnobo. Zato je telefon odstranil iz vsakdana in komunikacijo omejil na elektronsko pošto. Celo za zaroko prijateljice Taylor Swift je izvedel na instagramu, med brskanjem po iPadu.

Kate Winslet

Oskarjevka je večkrat govorila o škodljivih učinkih tehnologije, predvsem za družinsko življenje in otroke. Sama telefon uporablja disciplinirano in brez odvisnosti od aplikacij ter nima profilov na družabnih omrežjih. Želi biti prisotna v resničnem svetu, ne na zaslonih, pravi.

Shailene Woodley

Večkrat je govorila o digitalnem razstrupljanju in zavestnem odmiku od tehnologije. Igralka telefon uporablja redko, saj meni, da preveč zaslonov zmanjšuje stik z naravo, telesom in ljudmi. Namesto spletne prisotnosti poudarja gibanje, tišino in življenje v trenutku.

Tom Cruise

Zvezdnik zasebno komunikacijo pogosto vodi prek asistentov in sodelavcev, namesto da bi bil sam nenehno priklopljen. To mu omogoča več nadzora nad časom in večjo zasebnost. V svetu, kjer je vsaka minuta njegovega dneva logistično zahtevna, telefon zanj ni nujno praktična rešitev.

Prince

Umetnik je bil znan po skrivnostnosti in nenavadnem načinu komunikacije. Ni maral kulture takojšnjih odzivov in stalne dosegljivosti, zato je raje komuniciral osebno ali prek ožjega kroga ljudi. Tudi s tem je ohranjal popoln nadzor nad svojim svetom. Nedosegljivost je bila del njegove umetniške identitete.

 

Več iz teme

ZADNJE NOVICE
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Kolumna Lovra Kastelica: Metod

Srce jima je čedalje bolj utripalo. Zunaj je razsajala zlovešča tišina. Samo spogledala sta se in raje obrnila.
Lovro Kastelic22. 4. 2026 | 22:25
22:17
Novice  |  Slovenija
KULINARIČNI DOGODEK

Ob kuhanju župe so izgubili nedolžnost (FOTO)

Tradicionalno Šentjurjevo je na Zgornji trg privabilo ogromno obiskovalcev.
Mojca Marot22. 4. 2026 | 22:17
21:45
Bulvar  |  Glasba in film
PO PREMORU

Lombardo: Jutro prinaša svež zagon

Z novo skladbo napovedujejo drugo ploščo in novo ustvarjalno poglavje.
22. 4. 2026 | 21:45
21:25
Novice  |  Svet
ŽALITVE

Poglejte ta brutalen izpad na ruski televiziji: »Ku***, grda mala hudobna ženska, sramota za človeški rod ...« (VIDEO)

Putinov propagandist se je spravil na italijansko premierko.
22. 4. 2026 | 21:25
21:19
Novice  |  Svet
NA FLORIDI

Če bi bil ChatGPT oseba, bi bil že obtožen umora

Oblasti preiskujejo, ali je ChatGPT pomagal osumljencu pri lanskem strelskem napadu.
22. 4. 2026 | 21:19
21:12
Lifestyle  |  Astro
NAVEZANOST

Ko se oklepamo partnerja, ne ljubimo več, ampak ...

Duhovno gledano navezanost hrani iluzija ločenosti.
22. 4. 2026 | 21:12

