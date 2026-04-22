To so zvezdniki, ki so se zavestno odrekli mobilnemu telefonu (Suzy)

Prek njega delamo, kupujemo, komuniciramo, spremljamo novice in zaradi njega se skoraj nikoli zares ne odklopimo. Prav zato je toliko bolj zanimivo, da nekateri svetovno znani ljudje – kljub karieram, ki temeljijo na mreženju, hitrosti in pozornosti javnosti – mobilni telefon zavestno zavračajo ali ga uporabljajo le minimalno. Ne gre za kaprico, temveč za odločitev: manj stresa, več miru, več zasebnosti.

Sarah Jessica Parker Že večkrat je dejala, da telefon pogosto pusti doma ali ga preprosto ignorira. Ne mara občutka, da mora biti vedno dosegljiva, zato daje prednost srečanjem v živo in navadnim pogovorom. Prijatelji in sodelavci vedo, da je manj odzivna, a je njena komunikacija zato bolj iskrena.

Christopher Walken V intervjujih je večkrat povedal, da nima ne mobilnika ne računalnika, ker ga ni tehnologija nikoli zares pritegnila. Besedila scenarijev mu tiskajo drugi, novice spremlja na klasičen način. Njegov argument je preprost: desetletja je normalno živel brez teh naprav, zato jih ne potrebuje niti danes.

Keira Knightley Angležinja je znana po varovanju svoje zasebnosti. Ne zanima je nenehna samopromocija, zato telefon in splet uporablja predvsem funkcionalno. Večkrat je dala vedeti, da ne želi živeti skozi zaslon. Meja med javnim in zasebnim življenjem ji pomeni več kot digitalna prisotnost.

Bill Murray Igralec je skoraj legendarno nedosegljiv. Namesto klasičnega telefona ima glasovni predal, na katerem mu ljudje puščajo sporočila, on se oglasi, le če ga projekt res zanima. Režiserji in producenti so leta govorili, da ga je skoraj nemogoče dobiti.

Elton John Glasbenik je priznal, da ne uživa v nenehnem tipkanju ali preverjanju telefona. Pri organizaciji vsakdana se pogosto opira na svojo ekipo, saj raje energijo usmerja v delo in osebne odnose. Večkrat je poudaril, da mu neposreden pogovor pomeni več kot digitalna komunikacija. V njegovem svetu je čas predragocen za neskončna obvestila.

Ed Sheeran Pevec je javno razložil, da je opustil mobilni telefon, ker ga je preplavila količina sporočil in zahtev. Ko je postal svetovna zvezda, je imel vsak dan na stotine neodgovorjenih sporočil in klicev, kar mu je povzročalo tesnobo. Zato je telefon odstranil iz vsakdana in komunikacijo omejil na elektronsko pošto. Celo za zaroko prijateljice Taylor Swift je izvedel na instagramu, med brskanjem po iPadu.

Kate Winslet Oskarjevka je večkrat govorila o škodljivih učinkih tehnologije, predvsem za družinsko življenje in otroke. Sama telefon uporablja disciplinirano in brez odvisnosti od aplikacij ter nima profilov na družabnih omrežjih. Želi biti prisotna v resničnem svetu, ne na zaslonih, pravi.

Shailene Woodley Večkrat je govorila o digitalnem razstrupljanju in zavestnem odmiku od tehnologije. Igralka telefon uporablja redko, saj meni, da preveč zaslonov zmanjšuje stik z naravo, telesom in ljudmi. Namesto spletne prisotnosti poudarja gibanje, tišino in življenje v trenutku.

Tom Cruise Zvezdnik zasebno komunikacijo pogosto vodi prek asistentov in sodelavcev, namesto da bi bil sam nenehno priklopljen. To mu omogoča več nadzora nad časom in večjo zasebnost. V svetu, kjer je vsaka minuta njegovega dneva logistično zahtevna, telefon zanj ni nujno praktična rešitev.

