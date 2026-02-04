Tomaž in Jan Lukač: oče in sin živita za nogomet (Suzy)

FUTSAL

Slovenija gosti evropsko prvenstvo v futsalu, ki se je začelo 23. januarja.

Pred mikrofonom se bosta tako skupaj znašla priljubljeni komentator vrhunskih nogometnih tekem in njegov sin, športni novinar. Oče ga je zgodaj navdušil za komentiranje, njuna zgodba je odlična kombinacija zgleda in ambicij. »Prvič bova sodelovala na tak način,« o tandemu s 27-letnim sinom Janom pravi 53-letni Tomaž Lukač. Izkušeni Celjan, ki ga gledalci dobro poznajo kot novinarja in komentatorja Lige prvakov na Kanalu A, je ponosen, da je njegov sin poslanstvo našel v poklicu, ki mu je zavezan že več kot četrtletje. Jan bo na evropskem prvenstvu v futsalu komentiral tekme Slovenije s ...