Tomaž Mihelič, pevec, novinar, pisatelj: »Vsi smo iskre drug drugemu« (Suzy)

ŽIVLJENJE

Gora Meru, ki se dviga v bližini Kilimandžara pri mestu Arusha v Tanzaniji, velja za eno najlepših afriških gora. Pod njo živi njegova izbrana družina, h kateri se vrača že četrto leto.

Kako ga je poklicala mama Afrika in kako je dal priložnost za preživetje ter vrnil dostojanstvo tem srčnim ljudem, ki jih je beli svet oropal vsega vrednega in lepega, naš dolgoletni sodelavec opisuje v svoji sveže izdani drugi knjigi Črno-beli svet. Izkupiček od prodaje bo tudi tokrat namenjen njim. Njegovim bratom. Za zdravnika. Kravo. Vodo. Šolo. Streho. In škornje. Tvoja prva knjiga, 33, na koncu nakaže, da te nadaljnja pot vodi na črno celino. Kako je Afrika prišla v tvoje življenje? Kot privilegirani svetlopolti turist sem se ponudil prijateljski družbi, da grem z njimi na Zanzibar. Tam ...