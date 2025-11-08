Tomaž Mihelič s knjigo 33 osvaja Slovenijo, spodbuja Afriko (Suzy)

Knjiga 33 našega sodelavca Tomaža Miheliča je junija lani ugledala luč sveta in od takrat doživela tri ponatise. Na knjižni turneji, ki traja od lanske jeseni, je knjiga poletja 2024 zavila na slabih petdeset naslovov knjižnic po vsej Sloveniji.

Gostovanja so bila topla, sproščena, navdihujoča in poučna, predvsem pa so se na vsakem zgodila prisrčna srečanja in nepozabni trenutki, ki so bralcem, obiskovalcem in Tomažu za vedno vtisnili v spomin. Literarne večere je obiskalo ogromno ljudi, med katerimi so se mnogokrat znašli znani obrazi. V Slovenski Bistrici sta avtorjevim besedam iz prve vrste prisluhnila Miran Rudan in žena Anita, v Radovljici je pogovor vodila izjemna televizijka Janja Koren.

Nad njunim sijajnim in živahnih dialogom sta bila navdušena olimpijski prvak in nekdanji smučarski skakalec Peter Prevc ter žena Mina, ki sta prav tako podprla projekt. Delež od prodaje knjige je namreč namenjen pomoči potrebnim v Afriki, kjer se avtor zavzema za boljši jutri številnih družin, šola otroke in financira njihovo zdravstveno oskrbo.

Ta mesec bo še 12. novembra gostoval v knjižnici Otona Župančiča v Ljubljani, 14. novembra v Iluminaa Akademiji za življenje v Šentjurju pri Celju ter 19. novembra v Mestni knjižnici Idrija.