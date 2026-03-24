Tomaž Mihelič v Afriki: ustvarili smo oazo miru in topline (Suzy)

Včasih je nemogoče ubesediti vse občutke, ki se naberejo v človeku, ko preživi več mesecev na tej vznemirljivi celini. Pravijo ji črna, a kljub temnejši polti prebivalcev te na vsakem koraku zasipavajo najbolj pisane barve. Prijaznost in gostoljubje ljudi sta neverjetna, zlasti ob zavedanju, koliko bolečine in gorja jim je povzročil beli človek. Življenje v revščini, socialni bedi in zatiranju osnovnih želja jim ni vzelo poguma. Radovedno se zbujajo v nov dan in zagnano korakajo zdaj po prašnih, zdaj spet blatnih stezah v iskanju priložnosti za preživetje. Tanzanija je turistični biser. Arusha, temperamentno mesto ob vznožju mogočne gore Meru, zibelka pretresljivih zgodb. Na njenem obrobju je ob živahnih rekah in poseljenih gozdovih skrita vasica Kimundo. Tja me je prvič pot zanesla pred tremi leti, ko sem začutil klic mame Afrike. Spreletelo me je, da sem doma. Saj res, dom je tam, kjer je srce radostno. Domačini so me vzeli za svojega. Ne zgolj zato, ker z zbranimi sredstvi od prodaje svoje knjige 33 – To ni še ena knjiga o Caminu šolam otroke, zagotavljam zdravstveno oskrbo družinam in kupujem krave in koze, da niso lačni.

Po napornem delu se prileže malce počitka.

Najbolj jih je osupnila pobuda sanjavega Slovenca, naj zgradimo skupnost in postavimo temelje nečesa, kar vzbuja upanje. Z rokami in srcem, polnim naivnega optimizma, smo zakopali v trdo, a rodovitno zemljo. In začelo je rasti. Hiške iz opek so se dvigale v višave, sadno drevje je pognalo korenine, bananovci so obrodili plodove, cvetlice so obarvale travnike in doma izdelane cvetlične lonce, kokoške, kužki in mucke so dobili varno zavetje. Nastala je oaza miru in topline, ki je odprla vrata naključnim popotnikom ter organiziranim turistom. Odlična lokalna hrana, ritmi bobnov, opojni vonj kave in bogata tradicija staroselcev so le ščepec vsega lepega, kar ponuja dežela pod ekvatorjem. Pristnost ljudi in odmik od stresa prenažrtih želodcev zahodne civilizacije sta me najbolj prevzela. Nepravičnost in brutalna iskrenost sta me dokončno prepričali, da potovanja niso le nabiranje žigov v potnem listu, ampak angažirano sobivanje v okolju, v katerem se nahrani popotnikova duša. Zato se bom v ta prečudoviti košček na Zemlji vračal, dokler bo zmoglo srce.

Vse, kar ujame oko, je delo domačinov.

Gifty je dokaz, da modne prestolnice pri Afričanih kradejo ideje za trende.

Brat Johny bo junak naslednje knjige.

Že samo občudovati tamkajšnjo naravo je dragocena terapija.

Lokalna skupnost je v Kimundu postavila pravo oazo, v kateri se telo in duša umirita.

Masaji so sicer magnet za turiste, a se je ob tem dobro zavedati, da jih oblasti nasilno mečejo iz njihovega naravnega habitata, da bi lahko tam gradili razkošne hotele.

Skozi otroške oči so zgodbe še bolj odkritosrčne.

Iznajdljivost afriških otrok je brezmejna in ostanki lesa hitro postanejo lego kocke.

Ko sestra poprime za kuhalnico, brbončice že poskakujejo od veselja.