Po šestih letih je počilo! Tomi Meglič in Cassie Kagen končala ljubezensko zgodbo (Suzy)

Pevec skupine Siddharta Tomi Meglič in priljubljena krotilka pričesk Cassie Kagen sta po približno šestih letih zveze odšla vsak svojo pot, vendar ostala v prijateljskih odnosih. Nazadnje sta se fotografirala 23. oktobra na velikem Umekovem rojstnodnevnem spektaklu v Ljubljani, kjer je poleg številnih ostalih glasbenih izvajalcev nastopila tudi Siddharta. Njuna ljubezenska zgodba se je začela okoli leta 2020, v javnosti sta se pogosteje pojavljala od leta 2022. Tomi je sicer glede zasebnega življenja precej zadržan, a sta s Cassie delila nekaj posebnih trenutkov.

Leta 2024 sta nastopila v Siddhartinem videospotu za skladbo 1Minuta, v katerem sta pokazala svojo nežnejšo plat. Istega leta sta si omislila ujemajoči se tetovaži v obliki rdečega X, marca letos sta si na zapestji dala vtetovirati še številko 13. Kdaj natanko sta se razšla in kaj je botrovalo odločitvi, ni znano, a očitno sta znala ljubezensko poglavje zaključiti brez grenkobe in ohraniti prijateljstvo. Naj bosta za zgled, pravijo tisti, ki ju poznajo.