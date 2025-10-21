Tomo Primc in Teja Ljubič ljubezen združila s poslom (Suzy)

  • Delo d.o.o.
MEH NA MAH

Tomo Primc in Teja Ljubič ljubezen združila s poslom

Na glasbeni sceni imamo veliko takih, ki so v glasbi našli ljubezen, to pa pozneje nadgradili z delom. Eden takih parov sta Dolenjec Tomo Primc in Primorka Teja Ljubič, harmonikarja, ki sta ponosna očka in mamica sina Jakoba. Skupaj sta odprla glasbeno šolo, v kateri svoje znanje prenašata na mlade.
Januarja pred dvema letoma ju je razveselil sin Jakob.

Teja in Tomo pogosto zaigrata na harmoniko tudi doma.

Na Nanosu sta posnela videospot za priredbo polke Smeh harmonike.

Tomo Primc je član skupine Victory.

 21. 10. 2025
3:24
Član skupine Victory Tomo Primc je uradno Tomaž, a ga vsi poznajo in kličejo Tomo. Z glasbo se ukvarja že četrt stoletja, v tem obdobju si je s harmoniko na državnih in mednarodnih tekmovanjih priigral veliko odličij. Bil je tudi član skupine Atomik harmonik, trenutno je nepogrešljivi člen legendarne skupine Victory ter prvi harmonikar televizije Golica.

Njegova izbranka je Teja Ljubič, Primorka, ki ima za seboj prav tako četrt stoletja dolgo dobo igranja harmonike. Spoznala sta se v času, ko sta se oba aktivno udeleževala harmonikarskih tekmovanjih po vsej Sloveniji. Poznala sta se le bežno. »Iskrica med nama je zares preskočila pred štirimi leti, ko sva ob kavi obujala spomine na tedanja tekmovanja,« nam je zaupal Tomo. Očitno je kava obrodila konkretne sadove, saj sta se pred dvema letoma razveselila sinčka Jakoba. Veselje je bilo neizmerno, danes pa deček že daje vedeti, da je otrok glasbenikov, saj sam diktira, katere skladbe so mu všeč in katere ne.

Tejo sta harmoniko poučevala dva izjemna mentorja, Denis Novato in profesor Zoran Lupinc, med največje uspehe šteje trikrat osvojeni naslov državne prvakinje na Državnem prvenstvu harmonikark na gradu Rajhenburg v letih 2005, 2006 in 2010. Prav tako ima v zbirki nagrad in priznanj zlato plaketo iz tekmovanja Zlata harmonika Ljubečne, ki jo je osvojil tudi Tomo. »Verjetno sva trenutno edini par na glasbeni sceni, ki ima v zbirki nagrad in priznanj vsak svojo zlato plaketo s tega tekmovanja,« je ponosen harmonikar. Kot doda, je Teja pozneje, zaradi študija prava, harmoniko postavila nekoliko na stranski tir. »Postopoma sva začela vse več igrati skupaj, tako sva lani spontano posnela nekaj posnetkov za tiktok in youtube. Porodila se mi je ideja, da bi se mi Teja pridružila v glasbeni šoli pri poučevanju harmonike. Tako se je začelo najino poslovno sodelovanje. A sva počaščena, da prejemava vedno več vabil na razne dogodke, praznovanja, poroke in druge priložnosti,« še pove Tomo, ki je pred sedmimi leti z učenci glasbene šole in uveljavljenimi slovenskimi glasbeniki posnel videospot za priredbo legendarne skladbe Te domače viže.

Letos se jima je skupaj s Tejo porodila ideja, da bi priredila instrumentalno polko Slovenskih zvokov z naslovom Smeh klarineta. Rečeno – storjeno, le da sta polko preimenovala v Smeh harmonik, ki jih igrata oba. »Do tega je prišlo povsem spontano. Najprej sva skupaj začela skladbo preigravati. Ker sva uživala, še bolj pa Jakob, sva se odločila, da jo posnameva v studiu. Pozneje sva posnela videospot pod taktirko produkcije Pavec, glavno besedo je imel seveda Jani Pavec, kadre smo posneli v okolici Senožeč in na Nanosu,« pove Tomo, ki je zelo ponosen na sina Jakoba, ovna po horoskopu – te so po naravi dobrovoljni, poleg tega zelo uživa v veseli družbi. 

