Tonček Štern in sinova: ganili so nas do solz (Suzy)

Vselej, ko se odbojkar Tonček Štern vrne iz dvoran, kjer odmevajo servisi in aplavzi, ga doma čaka drugačen ritem. Po stanovanju se slišijo glasovi njegovih treh otrok. Tokrat so se v prvo vrsto postavili fantje, ob očetu še Tonček mlajši in Jakob. Vsi trije so na družabnem omrežju zapeli pretresljivo balado Đorđa Balaševića z naslovom Samo da rata ne bude. Ni šlo za popolno intonacijo ali pompozni oder. Šlo je za nekaj veliko večjega. Za očeta in dva dečka, ki sedijo skupaj, in predano ponavljajo željo, staro kot človeštvo – naj se končajo vse vojne. V času, ko svet preplavljajo podobe porušenih mest in tišine otroških igrišč, ta preprosta pesem zveni skoraj kot molitev. Štern, vajen borbe na igrišču, pri tem ne tekmuje, ampak posluša, kako njegova sinova božajo besede o miru. V tem prizoru je skrita moč – ko najmlajši prepevajo o svetu brez vojne, se zdi, da upanje še ni povsem izgubljeno.