Toplina in svetloba v zimskem mrazu in sivini (Suzy)

AROMATERAPIJA

December je čas teme in mraza, čas počitka in umiritve. Tako je, če pogledamo naravo.

Ko pa obrnemo pogled v mesta, je to čas lučk, praznovanj, velikokrat tudi ponočevanja. Premalo spanca in umetna svetloba sta v nasprotju s tem, kar naše telo v tem času potrebuje, zato nam ogrevalna eterična olja lahko ponudijo manjkajočo toplino, ki nas žene v iskanje prekomernega zabavanja. Sama si rada naredim ta čas prijetnejši ravno z dišavami. Pomanjkanje svetlobe in toplote uravnovesim tako, da prostor napolnim z vonji, ki me pogrejejo in spravijo v boljšo voljo. Zakurimo od znotraj Večina jih prihaja iz začimb in sadežev, ki jih radi uporabljamo pozimi (cimet, nageljnove žbice, ...