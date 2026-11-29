Kljub mladosti se pred kamero odlično znajde in nastopa samozavestno. Umetnost mu je bila položena v zibelko, saj so starši tesno povezani s kulturo. Oče Tomo je igralec, mama Simona pa skrbi za nemoteno delovanje MGL.

»Prihajam iz Rodice pri Domžalah. Obiskujem deveti razred osnovne šole in osmi razred glasbene, kjer igram klarinet, pri klavirju sem v tretjem razredu,« se predstavi Tosja. Starši so pomembno vplivali na njegovo zanimanje za umetnost. »Zaradi njihove razgledanosti sem pridobil veliko znanja, kar mi pomaga pri šolskem uspehu. Že v vrtcu so me pogosto peljali v Lutkovno gledališče, kjer sem se imel vedno lepo, pa še družbo sem imel. Prva predstava, ki se je spomnim, je Zverjašček, a zagotovo sem katero videl že prej.« Njegova pot v svet glasbe se je začela spontano. Najprej ga je pritegnil klarinet, nato klavir, danes je član Pihalnega orkestra glasbene šole in Godbe Mengeš. Svojo šolo je zastopal tudi v kvizu Male sive celice, ki mu je odprl vrata v televizijski svet. »Sicer smo izgubili, a je urednica Maruša nato pisala naši šoli in me povabila k sodelovanju v rubriki Prebrane celice. Takoj sva se ujela, zato sem v njej sodeloval še enkrat. Vmes se je rodila ideja o Knjižnem ringu, znova je pomislila name. Seveda sem bil takoj za to,« pripoveduje mladenič, ki pred kamero skoraj nima treme. K njegovi sproščenosti je pripomoglo tudi snemanje na prostem, pri katerem ni čutil studijskega pritiska.

Od kviza do oddaje

Razprave o literaturi so mu pisane na kožo, izpostavi. »Že od mladih nog zelo rad berem. Nad knjigami so me navdušili starši, ki so mi vsak večer brali pred spanjem. Žal tako pri sebi kot pri drugih najstnikih opažam, da vsako leto beremo manj. A kadar se knjige zares lotim, me je težko odvrniti od nje. Najraje imam kriminalne romane, niti ne pomnim, kdaj sem si nazadnje izbral kaj drugega,« pravi. Z branjem si bogati besedni zaklad in se laže odmakne od mobilnih naprav. »Priznam, da je danes to pravi izziv. Ob telefonih, televiziji in računalnikih je težko najti čas še za knjige. Mama in oče si prizadevata, da bi čim manj časa preživel na telefonu, a jaz ga seveda uporabljam, dokler mi ga ne vzameta. Najlaže berem na morju oziroma med počitnicami, kjer teh 'morilcev' časa ni. Opažam tudi, da v šoli nimamo veliko domačega branja, saj večino preberemo skupaj,« še poudari.

Ambiciozni načrti

Njegova najljubša igralka je Judita Zidar, med igralci občuduje Toma Hollanda. »Nad Judito sem se navdušil v seriji Usodno vino, v kateri je igrala Martinovo mamo, Tom me je najbolj prepričal v novem delu filma Spider-Man. Takoj za njim je na vrsti moj oči,« se nasmehne. Čeprav v nastopanju uživa, ne namerava postati igralec. Po gimnaziji se želi vpisati na medicinsko fakulteto, saj ga zanimajo poklici urgentnega zdravnika, kirurga in kiropraktika. Za svoja leta ima že precej jasno začrtano prihodnost, prosti čas rad namenja peki slaščic in potovanjem. Poleti uživa predvsem v taborjenju, surfanju in izletih v hribe, pozimi v smučanju in teku na smučeh.