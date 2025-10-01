Trdi ritmi, mehko srce Grege Skočirja (Suzy)

Težko je resnično dokazati, s koliko urami vrhunske zabave nam je ta edinstveni pevec postregel v svoji izjemni karieri. S skupino Big Foot Mama se je zapisal v slovensko glasbeno zgodovino, v zadnjih petih letih pa na družabnem omrežju odstira varnostni oklep z ene najbolj zanimivih osebnosti pri nas. Na odru izvajalska zver, v zasebnem prostoru in času gobar, športnik, medtem ko sta s srčno izbranko Polono Kalan steber povezane družine.

Big Foot Mama bodo 2. oktobra v razprodanem Cankarjevem domu obeležili 35 let akustične preteklosti.

Grega je strasten navijač nogometa, ki ne zamudi tekme slovenske reprezentance. Najraje si jih ogleda v živo.

Žive barve so obvezne na smučarskih strminah.

OBJAVE: 247

SLEDILCI: 3.632

SLEDI: 262

Super očka zna poskrbeti za rojstnodnevno presenečenje. Joker Out so del družine.

Rokovski legendi, prijatelja in zaprisežena gobarja, za domače Tomi in Grega.

Glasbeno-kuharska naveza vaterpolistov, ki jo sestavljajo Skočir, Cvjetićanin in Zupan.

En brat za mikrofonom, drugi na bobnih, v otroštvu pa tudi na njegovih ramenih.

Leta 1977 je že kot šolar lezel prti vrhu. Takrat na Triglav, pozneje po lestvici popularnosti.