Trdi ritmi, mehko srce Grege Skočirja (Suzy)

Težko je resnično dokazati, s koliko urami vrhunske zabave nam je ta edinstveni pevec postregel v svoji izjemni karieri. S skupino Big Foot Mama se je zapisal v slovensko glasbeno zgodovino, v zadnjih petih letih pa na družabnem omrežju odstira varnostni oklep z ene najbolj zanimivih osebnosti pri nas. Na odru izvajalska zver, v zasebnem prostoru in času gobar, športnik, medtem ko sta s srčno izbranko Polono Kalan steber povezane družine.
Big Foot Mama bodo 2. oktobra v razprodanem Cankarjevem domu obeležili 35 let akustične preteklosti.
Grega je strasten navijač nogometa, ki ne zamudi tekme slovenske reprezentance. Najraje si jih ogleda v živo.
Žive barve so obvezne na smučarskih strminah.
OBJAVE: 247
SLEDILCI: 3.632
SLEDI: 262
Super očka zna poskrbeti za rojstnodnevno presenečenje. Joker Out so del družine.
Rokovski legendi, prijatelja in zaprisežena gobarja, za domače Tomi in Grega.
Glasbeno-kuharska naveza vaterpolistov, ki jo sestavljajo Skočir, Cvjetićanin in Zupan.
En brat za mikrofonom, drugi na bobnih, v otroštvu pa tudi na njegovih ramenih.
Leta 1977 je že kot šolar lezel prti vrhu. Takrat na Triglav, pozneje po lestvici popularnosti.
Sredi devetdesetih je bil še neodločen, ali bo roker ali maneken.