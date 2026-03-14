Tri generacije ljubezni: Magnifico bo ponovno dedek (Suzy)

Pri družini Pešut pomlad očitno prihaja v različnih izvodih. Pred studiem Magnifica že pogumno kolesari mala Liana, prvorojenka sina Petra. Z rožnatim poganjalčkom in radovednim pogledom raziskuje svet, medtem ko dedek z nasmehom opazuje njeno malo in zabavno turnejo na dveh kolesih.

Kolesarka Liana bo še to pomlad postala starejša sestrica. FOTO: Instagram

Namesto koncertnih reflektorjev ga zdaj pogosto razveseljuje otroški smeh. Njegov edinec pa ima še več razlogov za dodatno veselje, kajti njegova družina se bo kmalu povečala. Odštevajo namreč zadnje tedne do trenutka, ko jih bo pozdravil novi član in bo sestrica tako dobila novo poslanstvo. Sicer so se ravno privadili na drugačen dnevni ritem, ko se bodo okoliščine, ki sodijo k družinski dinamiki, spet kmalu spremenile. Tri generacije, en dvoriščni prizor in občutek, da je življenje včasih najlepša melodija prav takrat, ko se dogaja daleč od odra.